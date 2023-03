Komunque Donne odv al Porta Nuova per fare divulgazione

Sabato 11 e domenica 12 marzo, dalle 10 alle 20, l’Associazione di volontariato e mutuo aiuto “Komunque Donne odv” sarà presente al Centro commerciale Porta Nuova per una campagna di informazione sulla prevenzione del tumore al seno.

Domenica 12, dalle 16 alle 20, saranno presenti i medici Gianna Meconcelli e Daniela Piras per parlare di prevenzione e offrire informazioni e chiarimenti a chi ne avesse bisogno. Siriana e Jenny JBS sarà presente per illustrare le differenze tra le parrucche a disposizione per i pazienti oncologici.

Cosa è “Komunque Donna”?