JoelB presenta il nuovo singolo “SUPERSTAR”

JoelB torna, su tutte le piattaforme digitali da venerdì 24 marzo, con il nuovo singolo, “SUPERSTAR”, pubblicato per Grey Light/Orangle Records e distribuito da Orangle.

A poco più di un anno di distanza dalla pubblicazione dell’ultima release ufficiale, “Cardi”, il poliedrico cantautore e producer presenta un nuovo capitolo del suo percorso artistico con il suo primo trascinante inedito di questo 2023, un anno che, per il giovane talento, si preannuncia ricco di novità.

“SUPERSTAR” si propone come un vero e proprio inno alla fiducia nelle proprie capacità. L’artista si rivolge a tutti coloro che, vittime di una diffusa mentalità che tende a giudicare il nostro valore attraverso parametri come i risultati economici o la visibilità, si sentono demotivati tanto da rinunciare ai propri obiettivi.

JoelB vuole spingere, così, i suoi ascoltatori a guardare il successo come un mezzo e non come un fine. Infatti, racconta gli ostacoli che ha dovuto affrontare e dimostra, con il suo percorso, di essere la prova vivente di questo importante precetto. Ossia, credendo in se stessi e impegnandosi si possono raggiungere grandi traguardi a discapito di quello che possono pensare le altre persone.

Su un’accattivante e curatissima produzione firmata dallo stesso JoelB, l’artista dà vita ad un testo caratterizzato da un’indole ironica e scanzonata. Il brano esalta in modo particolare le sue doti interpretative ed il suo stile inconfondibile. Le sonorità del brano, grazie alla commistione di diversi generi ed influenze, sono un perfetto connubio tra nuovi sound e reference di classici del passato, una fusione che dona un respiro universale a questo inedito.

“SUPERSTAR” è un brano coinvolgente che esprime a pieno l’attitudine fresca e versatile di JOELB, un vero a proprio viaggio all’interno dell’universo dell’artista che trasporta immediatamente l’ascoltatore nell’atmosfera immersiva della traccia. Un’imperdibile occasione, per il grande pubblico, di scoprire questa giovane promessa del panorama musicale nazionale.

Mix e master è a cura di Simone Carbone, l’artwork è stato curato dallo stesso artista.

Biografia

Gioele Bertone, in arte Joelb, è un cantautore e producer italiano classe 2003. Nasce a Firenze e coltiva, fin da giovanissimo, la sua passione per la musica. Fin da bambino comincia a realizzare le sue prime produzioni. In seguito, arriverà a comporre i suoi primi testi. Da diversi anni è attivo anche con un canale Youtube dedicato alla musica all’interno del quale realizza cover e inediti, i suoi contenuti ottengono presto un ottimo riscontro e, ad oggi, vantano milioni di visualizzazioni.

Nel 2022, dopo l’uscita del suo primo singolo ufficiale, “Cardi”, firma un contratto discografico con l’etichetta discografica Grey Light Records. In breve tempo, ha l’occasione di calcare importanti palchi in tutta Italia e participa al DeejayonStage (Edizione 2022) aggiudicandosi la vittoria nella competizione. Il 24 marzo 2023, l’artista torna con il suo nuovo singolo, “Superstar”, pubblicato per Green Light Records/Orangle Records e distribuito da Orangle.

