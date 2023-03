Jazz Club Network: 23 e 24 marzo ad Alghero e Cagliari

Giuseppe Bassi inizia, dunque, la sua attività concertistica nel 1988 esibendosi sui palchi più prestigiosi del mondo.

Nella sua carriera ha collaborato con grandi musicisti di fama internazionale (tra i tanti, ricordiamo Tony Scott e Avishai Cohen) e ha suonato e registrato con i più grandi interpreti del jazz italiano (tra gli altri, Stefano Bollani, Francesco Cafiso, Fabrizio Bosso, Franco Cerri, Enrico Rava).

È co-fondatore del gruppo italo-taiwanese Mission Formosa ed è l’autore del progetto Atomic Bass; un’opera composta da un docufilm, un libro e un Cd ispirata al disastro nucleare della centrale di Fukushima, simbolo di come la musica e l’arte possano idealmente trasformarsi in manifesto di pace, dialogo e solidarietà.

Oggi, dopo una lunga e intensa attività jazzistica, Giuseppe Bassi firma “The nine Lives of the Soul” (Doppio Sugo Records), nuovo lavoro discografico rafforzato dalla splendida e carismatica presenza della cantante Eileina Dennis, una voce calda e potente in grado di interpretare e rendere in maniera naturale l’essenza profonda dei brani.