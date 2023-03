Illustrati a Potenza i numeri della call “Italy Travel Tech Accelerator”. Le candidature presentate da oltre 100 startup dimostrano quanto entusiasmo si sia generato intorno a questo programma di scouting delle startup innovative promosso da Broxlab, operatore dell’Innovation Network del Ministero del Turismo, e dal dicastero guidato da Daniela Santanchè

Si è conclusa il 31 marzo a Potenza – con 130 Startup candidate – la call di “Italy Travel Tech Accelerator“, il progetto messo in campo da Broxlab e dal Ministero del Turismo per sostenere le giovani idee imprenditoriali innovative del settore turistico.

Questo “acceleratore specializzato per startup innovative interessate a sviluppare il loro business” mira a sostenere 5 startup con un investimento nel capitale di rischio fino a 100.000 euro (a cui si potrà aggiungere un contributo a fondo perduto, erogato dal Ministero del Turismo, pari a 25.000 euro ed elevabile a 200.000 euro nel caso di progetti che abbiano evidenziato un alto potenziale di impatto per l’ecosistema del turismo in Italia).

Verranno inoltre messi a disposizione delle startup numerosi servizi quali: l’affiancamento nella validazione della soluzione proposta; il supporto al lancio del prodotto – servizio sul mercato; la definizione del percorso di sviluppo (anche attraverso l’individuazione di partner industriali e finanziari).

Francesco Perone, presidente di Broxlab: “Il nostro Paese è pieno di talento e di idee innovative per il settore del turismo”

Tra i relatori dell’incontro figurava anche Francesco Perone, presidente Broxlab srl. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Siamo orgogliosi di come sta andando Italy Travel Tech Accelerator. La risposta della comunità imprenditoriale italiana è stata incredibile. Questo dimostra quanto il nostro Paese sia pieno di talento e di idee innovative per il settore del turismo.

Siamo convinti che questo progetto possa fare la differenza per il futuro del turismo italiano, sostenendo e valorizzando le idee innovative di giovani imprenditori.

Il nostro obiettivo è far crescere le startup innovative del turismo in Italia. Per farlo offriamo loro le risorse e l’esperienza necessarie per svilupparsi e diventare competitive sul mercato. Il nostro impegno, unito all’entusiasmo e alla creatività dei nostri partecipanti, può portare a grandi risultati per il turismo italiano nel prossimo futuro”.

