Italia dei Diritti denuncia ancora cumuli di rifiuti a Roma

Italia dei Diritti denuncia ancora cumuli di rifiuti a Roma e pretende più impegno nell’amministrare la città. Ennesima segnalazione del movimento presieduto da Antonello De Pierro sullo stato di degrado che vige per le vie di Roma.

In questo caso sotto esame è via Casilina dove è presente una discarica a cielo aperto: ” pretendiamo rispetto”. Italia dei Diritti, ecco:

Ancora sporcizia e degrado per le strade di Roma.

Questa volta il movimento Italia dei Diritti presieduto dal noto giornalista romano Antonello De Pierro segnala situazione di emergenza sulla via Casilina.

“Su via Casilina all’altezza del civico vi è una vera e propria discarica a cielo aperto una raccolta di rifiuti che racchiude di tutto.

Credo sia il caso di intervenire – chiude Villani – e di istituire delle foto trappole visto che spesso il sito è oggetto di abbandono di rifiuti”.

“Non è la prima volta che ci occupiamo di abbandono dei rifiuti nel territorio del Municipio in questione, ma sembra che non si vogliano prendere provvedimenti.

Basterebbe l’installazione di foto trappole per risalire agli autori di questo scempio così che possano essere sanzionati e magari dissuasi dallo scarico a terra dei rifiuti.

Caro Sindaco di Roma e illustrissimi Presidenti dei municipi noi pretendiamo e i cittadini romani che pagano le tasse pretendono di vivere in una città pulita.

Una riflessione va fatta soprattutto da chi amministra questa Città non è facile, e me ne rendo conto.

In questo caso invece mi sembra che non si stia facendo o comunque non sufficientemente e questo continua a sovrapporre i problemi”.

Per saperne di più: https://italiadeidiritti.italymedia.it/