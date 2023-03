Digitale, istituzioni Ue nel Metaverso: successo per primo incontro territoriale Aidr

Mauro Nicastri: abbiamo coiniugato la nuova tecnologia ai temi della promozione della partecipazione della vita comunitaria

Boom di visitatori per il primo incontro territoriale nazionale promosso dall’associazione Aidr (www.aidr.it) sull’Ue nel Metaverso, che si è tenuto a Roma in occasione del St. Patrick’s Weekend 2023, kermesse enogastronoma promossa da Tivoli Onlus. I visitatori hanno potuto vivere un’esperienza immersiva con la realtà virtuale e aumentata, testando le potenzialità del Metaverso, grazie al supporto del partner tecnologico Nomea.

Un viaggio nell’ultima frontiera della tecnologia digitale, che consente di abbattere i confini fisici reali, creando nuove possibilità di connessione tra le persone. “Crediamo da sempre che il digitale sia uno strumento di unione – sottolinea in una nota il presidente dell’Associazione italia digital revolution, Mauro Nicastri -. Per questo abbiamo pensato di coniugare la nuova tecnologia ai temi della promozione della partecipazione della vita comunitaria. A tale scopo abbiamo invitato i nostri ospiti a visitare con il Metaverso i luoghi dell’Unione europea. Da Roma, di fatto, hanno viaggiato verso Strasburgo, entrando nel Parlamento europeo”.

L’iniziativa sul territorio, in collaborazione con il Parlamento e la Commissione europea, si inserisce nell’ambito del programma “2023 Anno europeo delle competenze” e proseguirà nelle prossime settimane in tutta Italia.

“Siamo orgogliosi – dichiara al canto suo il fondatore di Tivoli Onlus, Riccado Luciani – di aver avuto come partner dell’evento l’associazione Aidr. Il successo di questa edizione è la dimostrazione che tradizione e innovazione possono convivere e che le nuove tecnologie possono creare occasione di sviluppo e unione tra le persone”.

Per altre notizie clicca qui