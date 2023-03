Da oggi tutti gli iraniani incarcerati perché lottano per la libertà, sono cittadini onorari di Somma Vesuviana.

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano): “Abbiamo citato la dichiarazione dei diritti universali.

Da oggi tutti i cittadini iraniani senza distinzione di sesso, religione e di colore, incarcerati perché lottano per la libertà di pensiero, per la libertà di espressione, per la libertà, sono cittadini onorari di Somma Vesuviana!”.

advertisement

Iraniani sono cittadini onorari di Somma Vesuviana

“Abbiamo citato la dichiarazione dei diritti universali.

Da oggi tutti i cittadini iraniani senza distinzione di sesso, religione e di colore, incarcerati perché lottano per la libertà di pensiero, per la libertà di espressione, per la libertà, sono cittadini onorari di Somma Vesuviana.

Siamo un borgo della provincia di Napoli, ma da questo borgo, oggi è partito un messaggio chiaro non solo di solidarietà; ma anche finalizzato all’affermazione dei valori nei quali crediamo”.

Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Per altre notizie simili clicca qui: A Somma Laboratorio del Gusto