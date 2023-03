Intervista a Francesca Michielin dopo il Sold Out di Cagliari - Tutto esaurito per la tappa cagliaritana di "Bonsoir! Michielin10 a teatro", il suo nuovo tour.

Intervista a Francesca Michielin dopo il Sold Out di Cagliari – Tutto esaurito per la tappa cagliaritana di “Bonsoir! Michielin10 a teatro”, il suo nuovo tour.

Si è tenuta il 4 Marzo 2023 al Teatro Doglio. La Michielin ha infiammato il teatro.

Un repertorio di pezzi dai più famosi ai nuovi, tratti dal suo nuovo album “Cani Sciolti”.

Pubblico in delirio, performance impeccabile e tanti complimenti, questi sono stati gli ingredienti della serata.

Il concerto è durato circa cento minuti, al quale è seguito il firmacopie del cd, dove Francesca ha incontrato i fan per autografi e foto ricordo.

Francesca Michielin, è nata nel 1995 a Bassano Del Grappa.

Ha vinto nel 2011 X-Factor con “Distratto”, e da quel giorno la sua carriera è volata.

Apprezzatissima in Italia, si è distinta anche all’estero all’Eurovision e ha anche composto la canzone “Amazing” per la versione italiana della soundtrack di The Amazing Spider-Man 2.

Negli anni si è distinta per il suo stile autoriale e moderno, coniando la musica leggera moderna al pop, al rock e diversi featuring, spesso con Fedez.

Ma non solo musica.

Francesca è anche musicista, conduttrice televisiva e scrittrice.

Ha esordito lo scorso 15 Marzo 2022 con il suo primo romanzo: “Il cuore è un organo”, edito Mondadori.

Ormai all’attivo da anni, abbiamo fatto qualche domanda sul nuovo album, e non solo, a Francesca, e queste sono le sue risposte:

Cani Sciolti è uscito il 24 Febbraio, un giorno prima dei tuoi 28 anni. Sei ormai in attività dal 2011. Come ti senti? Come vedi il tuo futuro d’artista?

I miei primi 10 anni di carriera sono stati ricchi di emozioni ed esperienze importanti.

In futuro spero di continuare a raccontarmi e condividere con voi tante esperienza importanti attraverso la musica.

Nell’album ci sono nomi di persone, come Claudia o Carmen, sono donne reali o le hai create tu?

“Claudia” l’ho scritta immaginando che una ragazza potesse dedicarla ad un’altra ragazza.

Un manifesto per tutte quelle donne che non hanno mai avuto un presupposto, un modo per dire “ti amo” a un’altra donna.

“Carmen” nasce ed è dedicata ad una lunga chiacchierata con Carmen Consoli, punto di riferimento per questo mio nuovo disco.

I testi di Cani Sciolti sono molto schietti, genuini e diretti. Che Francesca troviamo in quest’album?

“Cani Sciolti” nasce principalmente come una dedica a me stessa e a chi vuole conoscere Francesca al 100%.

Con “Cani sciolti” ho voluto seguire una linea molto più cantautoriale, che richiamasse la dimensione acustica e live di cui avevo bisogno.

Perché dici che Padova uccide più di Milano?

Parlo di Padova perché è una realtà che conosco bene, ci sono cresciuta, ma avrei potuto parlare di qualsiasi altra città diversa da Milano.

Il brano è una mia riflessione su ciò che accade proprio in queste realtà che spesso non sono abbastanza grandi da lasciare posto a tutti quelli che lo vorrebbero.

Molti ragazzi si sono allontanati dalla provincia per questo motivo.

Dall’altro lato però la provincia ti concede il privilegio di “scampare” alla frenesia delle grandi città e a quella dimensione un po’ alienante che spesso le caratterizza.

Perché “Cani Sciolti”? Cosa significa questo titolo?

I cani sciolti sono per me quelli liberi da schemi, quelli che vivono ogni giorno senza preoccuparsi del giudizio altrui e che non hanno paura di andare controcorrente.

È ormai palese che da anni stai esplorando i generi, fondendoli e creando pezzi che variano. Ci sono dei generi che vorresti ancora affrontare?

Amo spaziare da un genere all’altro ma credo che ad ogni progetto corrisponda un certo tipo di brani.

Ad esempio rispetto a “Feat”, un disco super prodotto, pieno di featuring, “Cani sciolti” vuole presentare una me cantautoriale.

Quindi i suoi brani rispecchiano pienamente questo mio intento.

“Verbena”. Magnifica lettera d’amore. È interessante come il destinatario sia senza identità. È una canzone che esprime il tuo modo di intendere l’amore?

Credo che si debba intendere l’amore nel suo significato più ampio, senza per forza doverne identificare la tipologia.

L’amore ha poi un forte potere, ovvero quello di “salvarci” e aiutare nei momenti più bui.

Com’è stata l’esperienza cagliaritana del tour? Cosa ti ha lasciato?

Quando mi hanno detto della data fissata a Cagliari ero troppo felice.

È sempre un po’ complicato raggiungere il mio pubblico in Sardegna, ma era un’occasione che attendevo da tempo.

Ho percepito tantissimo affetto e calore e sono felicissima di aver condiviso i nostri primi 10 anni insieme sulle note dei brani di “Cani sciolti” e di tutti i singoli più amati qui.

Progetti futuri? Prossimo album? Un nuovo libro? Dacci qualche spoiler.

Per il momento voglio concentrarmi al 100% sul tour e sulla mia musica, poi chissà!

Durante la sua tappa cagliaritana Francesca ha più volte spiegato alcuni aspetti dei suoi testi, coinvolgendo il pubblico in un piccolo momento di riflessione.

Ciò che colpisce di Francesca e della sua musica è proprio il suo impegno sociale, mai prorompente e sempre velato.

Nei suoi pezzi c’è tutta sè stessa, ma tutti ci possiamo rispecchiare in lei.

Il futuro, riserverà ancora grandi sorpresa per quest’artista. Francesca Michielin, non scorderemo questo nome.

“Bonsoir! Michielin10 a teatro” prosegue e vola verso Firenze il 7 Marzo.

Potete ascoltare “Cani Sciolti” su Spotify: https://open.spotify.com/album/33YeCr0tgMg6yS4UWCAYaW

Articolo di Michael Bonannini