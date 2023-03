Interlude Of Clarity: on line il singolo e il video di “Soldiers in line”

On line da oggi il singolo e il video di “Soldiers in line” della band nu melodic metal Interlude Of Clarity.

Il brano anticipa l’uscita dell’album “Reflections” che sarà pubblicato il 10 giugno 2023 dalla label No Reentry Records. advertisement

