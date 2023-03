In occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 2023 gli studenti dell’ISI “Pertini” di Lucca ricordano i nominativi delle vittime

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani segnala l’interessante iniziativa, posta in essere dal prof. Romano Pesavento, docente di Diritto e presidente del CNDDU, e dalla classe V sez. B WCM, svolta stamattina all’ISI “Pertini” di Lucca, sede succursale; in merito alla Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 2023: l’occasione di riflessione creata, dunque, per riflettere sul valore della legalità è stata ideata e strutturata in due fasi.

Inizialmente è chiarito in che modo procedere nella suddivisione dei compiti; successivamente gli studenti coinvolti si sono recati presso le classi dell’istituto succursale per condividere l’elenco dei nominativi delle vittime innocenti della mafia stilato da Libera.

In tal modo gli studenti si sono, quindi, resi protagonisti della divulgazione dei principi connessi alla cittadinanza responsabile, diventando così promotori di legalità e appartenenza civica.

I compagni di classe hanno accolto, dunque, il momento di riflessione con commozione e attenzione.

Si ricorda che le attività di oggi sono inserite nel percorso #IlVoltodellaLegalità, progetto che la scuola propugna dall’inizio dell’anno scolastico con notevole successo formativo.

prof.ssa Debora Cavarretta

CNDDU