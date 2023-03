Il regista cinese Chong Wang dialoga con la docente Barbara Leonesi – venerdì 31 marzo, ore 16.45

Il contesto teatrale cinese sarà al centro dell’incontro,-

venerdì 31 marzo ore 16.45,-

tra l’artista di Pechino e la professoressa di Lingua e Letteratura cinese all’Università degli Studi di Torino

Il regista cinese Chong Wang dialoga con la docente Barbara Leonesi

CAGLIARI, 30 marzo 2023 – Venerdì 31 marzo, alle ore 16.45 negli spazi di Sa Manifattura (Cagliari, sala 202), l’artista Chong Wang dialogherà intorno al contesto teatrale cinese e alle controversie legate al suo lavoro con Barbara Leonesi; professoressa associata di Lingua e Letteratura cinese all’Università degli Studi di Torino.

Chong Wang è riconosciuto in tutto il mondo come uno dei registi teatrali più creativi e provocatori di Pechino; celebrato per i suoi esperimenti visionari con opere classiche e contemporanee.

L’incontro tra il giovane regista e la docente di Torino restituirà uno sguardo sulla scena performativa cinese, tra sperimentazione, provocazione e censura. Barbara Leonesi, docente di lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale del Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di Torino, si occupa anche di arte e teatro nel contesto cinese.

Dichiarazioni

“La storia del teatro di parola in Cina è segnata da un rapporto complesso e a tratti conflittuale con la tradizione locale. Insieme alla tensione fra elementi esterni e elementi indigeni, un’altra tensione che segna la storia del teatro di parola in Cina è infatti il suo legame con il contesto politico e sociale, più o meno stretto ma certamente mai interrotto”

spiega Barbara Leonesi nell’articolo “A teatro in Cina fra tradizione, pop e avanguardia” su Anāgata (Sardegna Teatro, n°1/2019).

Da martedì 21 marzo Chong Wang è a Cagliari per condurre la residenza artistica insieme a Jacopo Panizza nella sede di Sa Manifattura

La residenza, inserita nella programmazione di Sardegna Contemporanea del Teatro di Sardegna, ha come scopo la definizione del nuovo progetto performativo dal titolo Where Do We Come From, What Are We, Where Are We Going 2.0, che l’artista Chong Wang trasferirà a Jacopo Panizza – regista selezionato nell’ambito della scuola di drammaturgia Scritture.

Chong Wang nei suoi lavori trasporta il pubblico in un viaggio nel profondo delle sue esperienze personali di creazione di teatro in tutto il mondo, disfacendo gli stereotipi delle aspettative globali di ciò che la Cina porta al mondo attraverso performance coinvolgenti, che rivelano tratti della famiglia, della cultura pop e del ruolo dell’artista.

Informazioni

Maggiori informazioni sul sito di Sardegna Teatro:

https://www.sardegnateatro.it/content/incontri-chong-wang-dialogo-il-31-marzo-con-la-professoressa-barbara-leonesi

Qui Interactive Performance: Where Do We Come From, What Are We, Where Are We Going 2.0 – Chong Wang (director), Ma Chuyi (playwright) 2020