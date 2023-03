Il re del fritto trasloca sulla spiaggia di Cesenatico, uno degli scorci più suggestivi di Ponente. Costeggia l’asta del porto canale, a pochi metri da piazza Spose dei Marinai. Sta nascendo qualcosa di nuovo.

Lo storico bagno Wanda, infatti, ha parzialmente cambiato gestione. Più precisamente, il servizio ombrelloni sarà sempre gestito da Eva Pippani (proprietaria da tre generazioni dello stabilimento).

Mentre la parte legata al bar e alla ristorazione, dal prossimo 8 aprile, sarà diretta, con la formula dell’affitto d’azienda, da Mauro e Matthew Mammana, padre e figlio già noti a Cesenatico nel settore della ristorazione marinara.

8 Aprile ci sarà l’inaugurazione.

Mauro Mammana, infatti, gestisce da qualche anno al civico 42 di via Melozzo da Forlì a Valverde il ristorantino “Il Re del Fritto“, da sempre il suo nome d’arte: “Il ristorante resterà sempre aperto – spiega – e diventerà, di fatto, la naturale succursale del bagno Wanda perché lì prepareremo gran parte dei piatti caldi, che sono il punto forte della nostra offerta culinaria. Non a caso, proprio per dare un messaggio di continuità, il ristorantino della spiaggia si chiamerà King on the beach”.

Una proposta gastronomica quella dei Mammana da sempre avvinta alla tradizione marinara, con prodotti freschi di giornata e totale rispetto delle materie prime, rigorosamente a Km0: “La filosofia non cambierà – spiega Mammana – noi, del resto, non proponiamo nouvelle cousine, ma piatti della tradizione preparati secondo le ricette di una volta. La nostra cucina è un omaggio alla Romagna e all’eccellenza dei suoi straordinari prodotti ittici”.

Non solo cucina, però. Al “King on the beach”, infatti, il nuovo format prevede il rito dell’apericena con una ristorazione light e una ricca selezione di drink.

“Resteremo aperti tutte le sere fino a mezzanotte – prosegue Mammana – perché l’obiettivo è quello di creare un nuovo locale sulla spiaggia da vivere 18 ore al giorno, un punto di aggregazione con intrattenimento musicale, degustazioni e tante sorprese. Del resto, rispetto a qualche anno fa, la spiaggia di Ponente ospita tanti progetti ambiziosi ed oggi la movida si sta gradualmente estendendo anche in questa porzione di arenile. Penso sia una bella notizia per tutta Cesenatico che, oltre ai tradizionali punti di ritrovo, continua ogni estate a proporre qualcosa di nuovo”.

