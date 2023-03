Il primo libro di Ancrel sul Pnnr

Ecco il primo volume della collana di Ancrel nazionale

“Pnnr? Nessun passo falso”. Mani tese anche dalla Sardegna

Una delle due autrici è Maria Carla Manca, presidente di Ancrel Sardegna

Il primo libro di Ancrel sul Pnnr

Un aiuto a districarsi nelle norme e nei meandri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Un aiuto, che arriva anche dalla nostra isola.

Maria Carla Manca, presidente della sezione della Sardegna dell’Associazione Nazionale dei Certificatori e Revisori degli enti locali è una delle due autrici del primo testo della stessa associazione “Recovery Plan – Il controllo dei revisori sui Fondi del Pnrr”, che è uscito in questi giorni in tutto il territorio nazionale.

Manca ha scritto la guida assieme alla presidente regionale dell’Ancrel del Friuli e vicepresidente di Ancrel nazionale Rosa Ricciardi.

Le due autrici hanno spiegato: “Un importante volume destinato soprattutto ai revisori, ma a anche ai responsabili dei diversi settori, che operano nella pubblica amministrazione locale per non cadere nelle insidie burocratiche del Recovery Plan”.

Suggerimenti su check list, verbali e istruzioni operative

Nel testo, infatti, suggerimenti su check list, verbali e istruzioni operative “affinché le procedure non presentino problemi e gli effetti degli investimenti, che per dimensioni sono stati definiti epocali, non vadano sprecati”, hanno aggiunto Manca e Ricciardi.

La guida, edita da Maggioli, è il primo volume della collana appena inaugurata dall’Ancrel nazionale e sarà presentata nelle prossime settimane nella sede nazionale dell’associazione, a Roma.

L’Ancrel è un’associazione con di più di 2000 iscritti in tutta Italia, divisi in 24 sezioni.

Maria Carla Manca è presidente di Ancrel Sardegna dallo scorso luglio, quando è stata costituita la sezione regionale, che ora conta una settantina di iscritti.