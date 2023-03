Igea Spa, garantita stabilità lavorativa alla miniera Genna Tres Montis

Igea Spa, garantita la stabilità lavorativa al personale attualmente impiegato nelle attività di custodia e mantenimento della sicurezza nella miniera di Genna Tres Montis. L’Assessore Pili: “Assicuriamo il presidio del territorio con le professionalità esistenti e rafforziamo la sinergia tra i comuni e la società”.

“La possibilità di destinare preferibilmente il personale a prestare la propria attività lavorativa in altre aree minerarie dismesse di competenza di Igea SpA, presenti in aree limitrofe a quelle dei territori comunali di Silius e San Basilio – afferma l’assessore Pili – rappresenta da un lato garanzia per il presidio del territorio, mediante la valorizzazione delle professionalità esistenti, dall’altro un’opportunità per i comuni coinvolti nell’ambito di eventuali future collaborazioni con la società regionale”.