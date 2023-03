La redazione di “Ieri, Oggi Domani – Arte, Storia, Cultura, Società” venerdì 3 marzo presenterà al pubblico e alla stampa il nuovo numero dell’omonima rivista. Appuntamento a Sassari, alle ore 18.30, presso la libreria Messaggerie Sarde sita in piazza Castello 11

“Ieri, Oggi, Domani – Arte, Storia, Cultura, Società” (MaxOttantottoEdizioni) è un bimestrale nato nel 2016 e cresciuto negli anni grazie alla lungimiranza e al coraggio di una piccola redazione che nell’epoca della scrittura digitale crede ancora nella forza della carta stampata e ne riconosce il fascino.

La rivista ha attirato in poco tempo l’attenzione del mondo della cultura e degli addetti ai lavori, così come quella di un pubblico in grado di conferire il giusto peso al potere dell’approfondimento giornalistico.

Alla presentazione, in programma venerdì 3 marzo alle 18.30 presso la libreria Messaggerie Sarde (Sassari; piazza Castello 11), interverranno il proprietario e direttore della grafica, Benito Olmeo, la direttrice Francesca Arca e la caporedattrice Luciana Satta.

Al centro dell’attenzione le novità editoriali di questo numero gennaio/febbraio 2023. Saranno presenti, oltre alla redazione e alla titolare della libreria, Tiziana Marranci, anche alcuni dei protagonisti che hanno contribuito a impreziosirne le pagine.

Per ulteriori informazioni

E-mail: info@messaggeriesarde.it

Telefono: 079 230 028

Web: Ieri, Oggi, Domani – Arte, Storia, Cultura, Società

