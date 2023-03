Idea Sardegna scende in campo ad Iglesias

Idea Sardegna scende in campo ad Iglesias. Carla Cuccu (IS):”Siamo pronti a contribuire al futuro di Iglesias”

Cagliari, 22 Marzo 2023 – “Idea Sardegna Alleanza Civica Identitaria, regolarmente costituita da diversi Consiglieri Regionali, conferma la propria volontà a dare vita ad una lista civica per partecipare alle imminenti consultazioni elettorali che si svolgeranno il prossimo 28-29 maggio ad Iglesias.

La sua composizione vede adesioni da parte di cittadini provenienti dal mondo sociale, politico – istituzionale, culturale, del commercio, dello sport nonché rappresentanti di attività produttive imprenditoriali anche artigianali. “Siamo felici di scendere in campo con Idea Sardegna ad Iglesias. Una conquista per la città, dove ci poniamo l’obiettivo di contribuire al suo futuro.”

“Il gruppo vede la partecipazione di consiglieri comunali come Federico Casti, che si è occupato in maniera egregia della Zona Industriale di Iglesias.

Ma anche tanti volti nuovi come Antonio Fadda, giovane imprenditore, Federico Sireus, giovanissimo operaio del polo di Portovesme e giocatore di baseball, e Eleonora Secci, capo cantiere e grande appassionata di sport.

E poi persone di esperienza come Pinello Cossu che ritorna alla partecipazione politica attiva e che per anni è stato amministratore comunale e provinciale.

Idea Sardegna- La Lista

Idea Sardegna vuole porre degli obiettivi di base concreti a sostegno dei cittadini del territorio. Sono temi importanti per il presente ed il futuro di questa città.

La lista si è già data delle priorità importanti che intende perseguire con particolare attenzione. In primis il ripristino di una sanità funzionante e rispondente alle esigenze dei cittadini e del territorio negli ospedali. In particolare la riattivazione dei servizi sanitari sospesi quali il Pronto Soccorso, la Chirurgia, l’Ortopedia e un servizio permanente di Cardiologia e di Terapia Intensiva attivi 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

Poi lavoreremo su azioni mirate a supporto delle aziende, professionisti, artigiani e commercianti, che da sempre operano nel tessuto economico e sociale.

Faremo proposte ad hoc per la Zona Industriale, per proseguire il lavoro svolto, per lo sport e per politiche attive di aggregazione per i giovani.

Altro argomento prioritario sarà la ferma richiesta di trasferimento al Comune di Iglesias e a tutti i Comuni interessati del Patrimonio Minerario, oggi sotto la totale gestione dell’IGEA Società in House della Regione Sardegna.

“E’ stato molto importante creare questo gruppo, portare il nostro progetto civico ad Iglesias. Idea Sardegna nel Consiglio Regionale si è mossa con grande attenzione e scelte oculate e mirate per il futuro della nostra Isola.

Lo stesso principio di lealtà e volontà sarà applicato in queste elezioni comunali.”

Così conclude Carla Cuccu, consigliera regionale di Idea Sardegna

