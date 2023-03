I premiati della quinta edizione del Premio Il Sognatore a Villa Domi

Applausi e consensi per la quinta edizione del premio Il Sognatore. Consegnati a Villa Domi gli ambiti riconoscimenti

Archiviata con grande successo la quinta edizione del premio Il Sognatore. Il giornale Lo Strillo ha istituito il premio con il patrocinio morale del Comune di Napoli. La premiazione si è svolta nella prestigiosa Sala Bianca di Villa Domi, la dimora settecentesca napoletana. Hanno condotto la serata-evento i giornalisti Anna Maria Ghedina, direttore responsabile della rivista, e Antonio D’Addio, vice direttore. Il bravo e bello top model e attore Nicola Coletta, vestito da Sartoriale Daniele Bruno, li ha aiutati. Hanno consegnato gli originali riconoscimenti a 6 personalità che, secondo il parere insindacabile dell’organizzazione, sono dei sognatori. Il premio consiste in una caratteristica e significativa scultura realizzata dal maestro Armando Jossa.

I sognatori premiati

I sognatori di questa nuova edizione, ritornata dopo lo stop forzato a causa dalla pandemia, sono stati:

Massimo Di Mauro, Presidente Nazionale della Rete Associativa E.S.S.E. Ente Sportivo Sociale Europeo. Gli è stato attribuito il Premio Il Sognatore – Mimì De Simone, dedicato alla memoria del nostro mitico direttore e fondatore de Lo Strillo. E’ stato consegnato da Tullio De Simone, giornalista e figlio del direttore, e da Mattia De Simone, giornalista e cantautore, nipote del fondatore de Lo Strillo.

L’editore Armando De Nigris, premiato dallo scrittore Nino Daniele.

La giovanissima attrice emergente, ma grande sognatrice, Azzurra Mennella, premiata da Armando Jossa.

Il cantante Ernesto Schinella, che ha fatto sognare tutti con le sue interpretazioni a Ti Lascio una Canzone. E’ stato premiato dalla fascinosa Rossella Giaquinto.

Il cuciniere curioso Luca Pappagallo, premiato dal patron Domenico Contessa.

L’annunciatrice, cantante e conduttrice Rai, Katia Svizzero. Ha fatto sognare intere generazioni con la sua canzone L’Ape Maia. E’ stata premiata dal decano del giornalisti Ermanno Corsi.

I migliori momenti della premiazione

Un riconoscimento speciale è inoltre stato tributato a Nino Daniele. Nino Daniele è uomo di cultura, scrittore, già sindaco di Ercolano ed ex assessore alla Cultura del Comune di Napoli. Tanti i momenti di spettacolo. La giovane e talentuosa fisarmonicista Sabrina De Martino ha eseguito delle sue improvvisazioni e un medley di brani brasiliani e argentini. Ha suonato anche la jazzista Maresa Galli, che, accompagnata live dal chitarrista Enzo Amazio, ha eseguito, in modo magistrale, due perle del patrimonio internazionale, All of me e Summertime. Presente anche l’ottimo attore Sasà Trapanese, che ha regalato una sua personale considerazione sull’amore. Si è esibito anche Ernesto Schinella in un appassionante medley. Katia Svizzero ha cantato L’Ape Maia, scatenando l’allegria e il buonumore in tutti gli invitati.

Un ringraziamento va a chi ci ha consentito la serata ovvero Villa Domi con il suo patron Domenico Contessa. Da Villa Domi nella persona del suo proprietario Domenico Contessa, al Grand’Hotel San Francesco al Monte Residenze d’Epoca. Ringraziamenti inoltre a Nausicaa istituto di Bellezza di Rossella Giaquinto, la Boutique Keave, la cooperativa del Golfo Mercato dei fiori, Glemart Grafica e Stampa, Asd Social Event e Promotion di Luana R. Cavazzuti, Dream Service Sound Entertainment.

