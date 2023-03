Ritorna al teatro Verdi di Sassari la stagione concertistica “I Grandi Interpreti della Musica”. Nove appuntamenti che dal 9 marzo al 19 maggio porteranno sullo storico palco cittadino il grande concertismo internazionale. Il programma si caratterizza per alcuni eventi originali che abbinano la musica al racconto e alle arti figurative. Inoltre saranno presenti anche gli artisti di punta della musica classica. Un’altra novità è il battesimo di un complesso strumentale stabile la nascente: Teatro Verdi Chamber Orchestra.

L’evento è organizzato dalla Cooperativa Teatro e/o Musica, con il sostegno del Ministero, della Regione e della Fondazione di Sardegna. Si comincia giovedì 9 marzo alle 20,30 con il duo violino e pianoforte Rachlin – Golan. Violinista, violista e direttore d’orchestra, Julian Rachlin è uno dei musicisti più brillanti e apprezzati nel nostro tempo. Nel corso dei suoi primi anni di carriera si è esibito come solista insieme alle orchestre più prestigiose e ai più grandi direttori. Si è recentemente imposto inoltre come direttore di grande successo. Viene apprezzato per lo stile dinamico e le interpretazioni vibranti. Inoltre forte di una presenza sempre maggiore sui palcoscenici internazionali. Rachlin suona uno Stradivari “ex Liebing” del 1704. Itamar Golan riscuote negli ultimi 20 anni un grande successo di critica. Esso è uno dei pianisti più ricercati della sua generazione. Partecipa frequentemente a prestigiosi festival musicali internazionali, come Salisburgo, Verbier, Lucerna. Ha anche effettuato numerose registrazioni per grandi etichette come Deutsche Grammophon, Warner Classics. Ha suonato anche come solista con la Israel Philharmonic e la Filarmonica di Berlino sotto la direzione di Zubin Mehta. Il programma della serata propone musiche di Schubert, Prokofiev, Frank.

Info e prenotazioni: 079236121 www.teatroeomusica.it

