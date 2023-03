I giganti di Mont’e Prama in mostra a Brescia

La mostra itinerante sui giganti di Mont’e Prama racconta la scoperta delle statue del Sinis è ospitata negli spazi dell’arthouse bresciana Nuovo Eden dalla Fondazione Brescia Musei.

“Si tratta di un nuovo modo di comunicare la cultura” – ha spiegato il presidente della Fondazione Mont’e Prama Anthony Muroni. Continua: “Grazie a questoabbiamo già coinvolto un pubblico sempre più eterogeneo. Abbiamo esportato in Italia e in Europa la spettacolare scoperta che vede protagonista il paese di Cabras. Luogo dove sono stati ritrovati casualmente i colossi di pietra calcarea risalenti a tremila anni fa. Parlare dei Giganti durante le varie tappe dei match del campionato di calcio di serie B del Cagliari è un trampolino di lancio per il Sinis”.

Arte e calcio si incontrano per promuovere il patrimonio culturale sardo

La manifestazione è stata organizzata in occasione dell’incontro calcistico tra la squadra cagliaritana e quella bresciana, in programma domenica pomeriggio allo stadio Rigamonti.

“Personalmente e in rappresentanza del Club è enorme la felicità per affiancare qualcosa di così straordinario. Sia per la Sardegna che per tutto il patrimonio culturale internazionale. Il calcio e lo sport possono fare tanto per diffondere ulteriormente la bellezza, la storia, il significato di una scoperta incredibile sulla quale si continua a lavorare. I Giganti di Mont’e Prama danno emozioni forti. Per noi è un privilegio poter fare parte di questa storia aiutando a raccontarla a tutti gli appassionati” dichiara Roberto Muzzi, club manager del Cagliari Calcio.

Entusiasta per la preziosa collaborazione anche Bastianino Mossa, presidente della Federazione della Associazioni Sarde in Italia: “A Brescia la FASI assieme alla Fondazione Mont’e Prama promuoverà i Giganti anche grazie al contributo dei suoi diciotto circoli. Con diecimila soci rappresenta la Circoscrizione FASI più numerosa. L’ospitalità della comunità sarda sarà testimoniata dal rinfresco post conferenza. Questo sarà offerto per l’occasione dai circoli stessi grazie al progetto FASI sull’agroalimentare sardo di qualità denominato ‘Sardatellus’. Sarà l’occasione di sostenere e tifare per il Cagliari anche grazie alla presenza di numerosi Cagliari Club sia in Lombardia che nelle regioni adiacenti. Sosterremo con passione e orgoglio i nostri giganti millenari e i nostri idoli sportivi sempre fieri della nostra terra d’origine.”

La mostra itinerante potrà essere visitata fino al 20 marzo.

