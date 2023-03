I concerti di primavera – Alessandro Marano sostituisce Paolo Restani

Nuovo appuntamento in Sala Sassu per la più longeva rassegna cameristica cittadina. Nel concerto del 13 Marzo un cambio di programma: Alessandro Marano sostituisce Paolo Restani.

Dopo l’ottimo riscontro del concerto di apertura, che ha visto protagonista l’outsider italiano del sassofono Antonino Mollica, prosegue nella Sala Sassu del Conservatorio di Sassari, la ventunesima edizione de “I concerti di primavera”.

La più longeva rassegna cameristica cittadina organizzata dall’Associazione Ellipsis. Inoltre collaborano il Conservatorio Canepa ed il patrocinio e il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione, del Comune di Sassari ma anche della Fondazione di Sardegna.

Per il prossimo appuntamento di lunedì 13 marzo è però previsto un cambio di programma. Il concerto di Paolo Restani sarà infatti sostituito con l’esibizione del brillante pianista cosentino Alessandro Marano. Formatosi con grandi nomi della tastiera (Badura – Skoda, Fischer, Canino, Ciccolini) è concertista apprezzato per la serietà e la profondità delle sue interpretazioni. Ha suonato da solista con le più importanti orchestre in Europa e in America. Si dedica, in particolare, alla ricerca, allo studio e all’esecuzione delle composizioni di Franz Liszt . Il Maestro esegue abitualmente l’integrale dei 12 Studi Trascendentali, le Armonie poetiche e religiose, le composizioni per pianoforte e orchestra e le parafrasi da opere di Verdi e di Wagner.

Fra il 2015 e il 2016, ha portato a termine l’integrale dei concerti per pianoforte e orchestra di Beethoven. Ha riscoperto le trascrizioni per organico d’archi del musicista tedesco Vinzenz Lachner, eseguendoli inoltre in tre serate e senza Direttore nella stagione concertistica 2017 della Società dei Concerti di Ravello.

Il programma della serata del 13 marzo prevede l’esecuzione della “Sonata n. 32 op. 111” in do minore di Beethoven. La seconda parte sarà interamente dedicata a Liszt, la “Ballata n. 2” in si minore, lo Studio trascendentale n. 4 “Mazeppa” e la “Fantasia” su temi dell’opera wagneriana “Rienzi”.

Per info e prenotazioni ellipsis.prenotazioni@yahoo.com, www.ellipsismusica.it, 079298371. Biglietteria online https://www.anyticket.it/anyticketprod/Web/SchedaEvento.aspx?partner=ELPS

