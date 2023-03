Guerra, Zelensky si aspettava il Festival di Sanremo, ma in Ucraina arriva l’altro Festival sanremese, quello della Canzone Cristiana

“Auguro successo a tutti i finalisti e dal profondo del mio cuore voglio invitare i vincitori di quest’anno a Kiev, in Ucraina, nel Giorno della Vittoria” ha scritto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskynella lettera inviata al Festival di Sanremo e letta da Amadeus durante la serata finale.

A raccogliere l’invito, però, è stato Fabrizio Venturi, il direttore artistico dell’altro Festival di Sanremo, quello della Canzone Cristiana, che, da due anni, si svolge in contemporanea con il Festival della Canzone Italiana.

Venturi, infatti, ha annunciato al mondo intero che il 6 maggio sarà in Ucraina con il suo Festival denominato Hope Cristian Music Festival.

Nessun capo di Stato, fino ad ora, è riuscito a fermare la guerra russo-ucraina, neppure il Santo Padre:

ci riuscirà sorprendentememte il Festival della Canzone Cristiana?

Secondo gli organizzatori del Festival della Canzone Cristiana è proprio questa la finalità della missione musicale cristiana per la Pace “made in Italy” in Ucraina che è organizzata da Fabrizio Venturi, aiutato dal suo fidato amico Biagio Maimone, in collaborazione con la Fondazione Hope Ukraine ETS, il cui Presidente è il Console Onorario d’Ucraina Marco Toson, a cui si sono aggiunti, di recente, anche la Stardust Lab di Simone Giacomini e il Festival del Cinema Marateale di Nicola Timpone.

Una missione coraggiosa quella di Venturi e del Console Toson, che, attraverso il canto e la lode a Dio, sperano di aprire il cuore di Putin.

La missione musicale cristiana non si fermerà in Ucraina e, come riporta il quotidiano Repubblica https://genova.repubblica.it/cronaca/2022/08/28/news/a_kiev_ed_a_mosca_il_festival_della_canzone_cristiana_di_sanremo-363278890/ , si terrà anche a Mosca, sotto gli occhi di Putin.

La Woodstock della musica cristiana, così soprannominata da alcuni giornali musicali, o meglio, la “Italy for Ukraine and Russian”, è pronta, con i suoi interpreti, ad affrontare la guerra, a sfidare le bombe e i missili perché “la musica cristiana” – come afferma Venturi – “non si ferma di fronte agli ostacoli”.