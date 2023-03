Grande attesa al “Castello De Monti” di Corigliano D’Otranto per svelare la livrea della nuova Ferrari 488 Challenge Evo del più giovane pilota professionista Italiano iscritto al Campionato, Eliseo Donno

– Sabato 4 marzo – Corigliano d’Otranto

Attesa al “Castello De Monti” di Corigliano D’Otranto

per svelare la livrea della nuova Ferrari 488 Challenge Evo

del più giovane pilota professionista Italiano iscritto al Campionato Europeo “Ferrari Challenge 2023 /Trofeo Pirelli”.

Grande attesa al “Castello De Monti” di Corigliano D’Otranto per svelare la livrea della nuova Ferrari 488 Challenge Evo

Ha da qualche giorno compiuto il suo 18° anno di età ma corre sulle piste da quando ne aveva appena 9;

negli ultimi tre anni la sua carriera da pilota professionista ha raggiunto i primi successi a livello internazionale;

tanto che, dal 24 Marzo a Valencia (Spagna), Eliseo Donno sarà per la seconda stagione tra i 50 piloti-Pro europei, che prenderanno parte al Ferrari Challenge 2023;

e si contenderanno il “Trofeo Pirelli”.

Eliseo Donno

Eliseo Donno, classe 2005, proviene dal mondo del karting, e conserva il titolo di campione Italiano 2021 della categoria Senior Rok;

è originario di Corigliano d’Otranto (Le) e frequenta l’Istituto Professionale “E. Lanoce” di Maglie.

Nel 2022 con il Team Ferrari Bestlap partecipando a nove gare del Trofeo Ferrari Challenge Europa.

Si fa notare da subito per i suoi giri veloci e piazzamenti a podio;

per ben due volte è il vincitore di gara:

1’ posizione al Mugello e 1’ posizione con Pole Position sul circuito di Imola; solo un guasto tecnico, a otto min dalla fine, pregiudica la vittoria del Mondiale.

L’evento

Sabato 4 Marzo 2023 dalle ore 17.30, la sua città natale Corigliano D’Otranto (Le), con il patrocinio dell’ente Comune, sarà il “set” dove si svelerà, in anteprima assoluta:

la livrea di gara della nuova Ferrari 488 Evo con motore turbo V8 da 3,9 litri e 670 cavalli ed i colori della scuderia AF Corse.

L’evento strettamente riservato agli sponsor ed alla stampa specializzata accreditata, si svolgerà all’interno dello splendido “Castello De Monti”; uno dei monumenti più importanti di architettura militare e feudale del Cinquecento in Terra d’Otranto.

L’evento sarà trasmesso in livestreaming dalle ore 18.30 circa, sulla pagina web www.facebook.com/eliseo.donno.driver/

per condividere con i fans ed i Club Ferrari del territorio il progetto “ED MOTORSPORT Ferrari Racing Season 23”.

A presentare il programma della stagione corse 2023, le caratteristiche dell’autovettura e la preparazione tecnica del pilota salentino, sarà Luca Corradini (race engineer):

ingegnere di gara della scuderia sportiva AF Corse di Piacenza.

AF Corse

Attualmente la AF Corse si occupa direttamente della produzione della Ferrari 488 GTE e del modello 488 GT3, e compete come team ufficiale Ferrari nei campionati del mondo in classe GTE Pro, dove ha vinto 4 mondiali.

Nelle cronache, tra i tanti piloti che hanno corso e vinto con i colori della scuderia AF Corse, si possono trovare i nomi di alcuni dei più famosi ex piloti di Formula 1, come Giancarlo Fisichella e Jean Alesi.

A sostenere il sogno e promuovere l’impegno e la passione di Eliseo Donno oltre al team sportivo, familiari ed i giornalisti, giungeranno al Castello De Monti alcuni tra i main sponsor che marchiano la livrea dell’autovettura.

Sono previsti infatti, gli interventi del dealer Ferrari, Vito Radicci, e di alcuni top manager delle aziende partner, tra questi, Gianluca Fasano della “Fasano Tools”;

in rappresentanza delle undici imprese pugliesi che strategicamente hanno deciso di investire in promozione del loro marchio nella serie europea del Ferrari Challenge e sul talento di Eliseo.

Ad aver apprezzato le potenzialità del pilota, osservandolo già nella scorsa stagione e ad offrire per primi la loro sponsorizzazione per la stagione 2023, sono ben sette nuove aziende con sedi internazionali, tra cui compare il noto brand della calzatura “NERO GIARDINI”.

Livrea Ferrari

A caratterizzare le tonalità della livrea Ferrari saranno i colori dello sponsor principale “ANTISMOKING-THERAPY” che, nel corso della conferenza, spiegherà il progetto di comunicazione abbinato all’automotive e destinato a tutte le persone che vogliono liberarsi dalla dipendenza dal fumo.

Ad oggi, Eliseo Donno è il più giovane pilota Italiano in assoluto iscritto per la categoria Pro, lo vedremo infatti in tutte le tappe della stagione 2023, nonché nella competizione Mondiale del prossimo ottobre.

Il suo nome e la sua carriera segneranno gli elenchi Ferrari aggiungendosi agli oltre mille piloti che hanno partecipato alla competizione in 30 anni.

https://www.ferrari.com/it-IT/corse-clienti/drivers/eliseo-donno

Il “Ferrari Challenge” è il campionato monomarca che dal 1993 porta sulle piste più belle del mondo le vetture di casa Maranello attrezzate per la competizione.

https://www.ferrari.com/it-IT/corse-clienti/europe

Ferrari Challenge Trofeo Pirelli

In 30 anni il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli è una realtà che si è sviluppata in tre serie continentali (Europe, North America, Asia Pacific) e una nazionale (United Kingdom);

permettendo ai piloti che vi partecipano di sfidarsi in quattro categorie –

Trofeo Pirelli Pro e Trofeo Pirelli Am, Coppa Shell e Coppa Shell Am –

in cui vengono divisi al volante in funzione delle prestazioni e delle capacità, per garantire sempre il massimo equilibrio, spettacolo e divertimento in pista.

Il Circuito Ricardo Tormo di Valencia in Spagna è stato scelto dalla Ferrari come il primo dei sei tracciati europei per celebrare il 24, 25 e 26 Marzo il primo round della stagione 2023 del Ferrari Challenge Europe;

dal 21 al 23 Aprile invece, le gare si disputeranno nel (circuito di italiano) di Misano;

dal 12 al 14 Maggio a Spielberg (Austria).

Le gare in (Francia) dal 7 al 10 Giugno contribuiranno alla competizione della 24 ore di Le Mans .

Dal 14 al 16 Luglio Estoril (Portogallo) e per finire a Spa Francorchamps (Belgio) il dal 14 al 17 Settembre insieme alla serie britannica.

Le qualifiche e le gare saranno trasmesse in diretta con commento in lingua inglese sul canale Youtube di Ferrari,

https://www.ferrari.com/it-IT/corse-clienti/live

Sulla Tv Italiana le due corse potranno essere viste in diretta sulla piattaforma Sky (canale 207).

