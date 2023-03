Gran Fondo Riccione, arrivo ad “Oltremare” e pasta-party al centro commerciale

Conto alla rovescia per la 21esima edizione della manifestazione ciclistica “Gran Fondo Riccione” del prossimo 26 marzo. Si annuncia ricca di novità.

Conto alla rovescia per la 21esima edizione della “Gran Fondo Riccione“, la manifestazione ciclistica promossa dall’amministrazione comunale di Riccione. Dopo un periodo di break, torna nel calendario granfondistico domenica 26 marzo.

La rassegna è inserita nel Campionato Italiano granfondo e medio fondo Acsi ed organizzata dal 1999 dal patron Valeriano Pesaresi. In collaborazione con lo staff di EuroBike, Pesaresi sta preparando una “due giorni” di grande spettacolo all’insegna della tradizione. Ma ci saranno anche tante novità.

Quartier generale della manifestazione sarà il Palazzo del Turismo davanti all’elegante piazzale Ceccarini. Qui si svolgeranno tutte le operazioni di segreteria con il classico ritiro dei numeri e del ricco pacco gara.

La Gran Fondo Riccione si snoderà lungo un suggestivo tracciato di circa 95 chilometri. Dopo la spettacolare partenza da piazzale Ceccarini (ore 8), proseguirà lungo Pian delle Pieve e si inerpicherà poi sulle strade sammarinesi di Montelicciano e Monte Grimano Terme. Dopo un leggero declivio, il percorso salirà nuovamente verso l’ascesa di Monte Cerignone. Poi il gruppo imboccherà la strada per Macerata Feltria, Mercatale – Sassocorvaro e Borgo Massano. Dopo le salitelle di Mondaino e Saludecio, gran finale verso San Clemente. Arrivo al parco Oltremare di Riccione. E proprio l’arrivo nei pressi del parco acquatico rappresenta un ulteriore “plus” della rassegna. Infatti”Oltremare” (a due passi da Aquafan) è un parco tematico ricco di attrazioni ed adatto a tutta la famiglia.

Chi potrà sostenere la manifestazione ciclistica

La corsa è riservata ai cicloamatori di ambo i sessi tesserati ACSI – FCI – UISP e Enti firmatari della convenzione di reciprocità con la F.C.I.. Devono essere in possesso di regolare tessera per l’anno 2023. Ammessi anche gli stranieri in regola con la federazione di appartenenza per l’anno 2023. Chi è sprovvisto di tessera potrà avere – al costo di 10 euro – la tessera giornaliera. E’ necessario, tuttavia, presentare il certificato medico per attività agonistica ed un documento di identità.Il pasta party, a base di prelibati prodotti del territorio, verrà offerto dal Centro Commerciale Perlaverde.

La direzione del centro commerciale, da sempre sensibile alle tematiche sportive, offrirà prodotti enogastronomici di grande qualità. Metterà inoltre a disposizione la location del centro ed alcuni locali.

Lo stesso Centro Commerciale Perlaverde sarà anche il quartier generale del 1° Gran Premio “Città di Riccione”. La gara sarà riservata alla categoria Allievi e si disputerà domenica 26 marzo alle ore 14.30.

