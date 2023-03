Google: con Eccellenze in Digitale e Cooperazione Digitale

Google annuncia oggi una nuova edizione di “Eccellenze in Digitale” con Unioncamere; e grazie a un finanziamento di 1,4 Milioni di Euro di Google.org, e i primi risultati del progetto “Cooperazione Digitale” con Alleanza delle Cooperative Italiane; supportato da Google.org, con oltre 100 imprese cooperative e non profit; che ad oggi hanno ricevuto finanziamenti utili per avviare la loro trasformazione digitale.

Con il nuovo finanziamento di Google.org, “Eccellenze in Digitale” avvierà un programma completamente rinnovato, andando a sostenere la formazione dei piccoli imprenditori e dei lavoratori per accrescere le loro competenze digitali attraverso seminari, sessioni personalizzate e webinar di formazione senza costi, approfondendo i temi più attuali, come per esempio cybersicurezza.

Attraverso “Cooperazione Digitale“, il progetto pluriennale realizzato nel 2022 da Alleanza delle Cooperative Italiane e supportato da un finanziamento di 3,5 milioni di euro di Google.org, Google sostiene le organizzazioni cooperative e non profit: ad oggi, il progetto ha già coinvolto 136 organizzazioni, realtà presenti prevalentemente in aree interne o rurali e in contesti di comunità a ridotto sviluppo economico.

A questo link puoi trovare il blogpost ufficiale di Google con tutti i dettagli e una dichiarazione di Melissa Ferretti Peretti, Vice President e Country Manager di Google in Italia.

All’interno del blogpost, puoi trovare anche la testimonianza del Consorzio Sistema Culturale Sardegna. Con il progetto Archeo gestisce i Siti Museali culturali e archeologici dei Comuni di Carbonia; Villaperuccio e Tratalias nel Sulcis, e che grazie al progetto “Cooperazione Digitale” e al digitale intende rendere questo patrimonio culturale accessibile a tutti. Realizzando applicazioni compatibili con ogni dispositivo mobile, giochi per bambini e mappe interattive; potrà così ridurre le distanze e valorizzare un territorio, quello del Sulcis, molto fragile dal punto di vista economico e sociale.

