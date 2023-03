Gli Artisti Fuori Posto in scena con “Novecento” di Alessandro Baricco

Viaggiare su un transatlantico seduti su una poltrona con nell’aria la musica del più grande pianista che abbia mai suonato sull’oceano. Questo è Novecento, il famoso monologo teatrale di Alessandro Baricco, pubblicato da Feltrinelli nel 1994 e portato in scena da Artisti Fuori Posto nello spettacolo teatrale Novecento: la leggenda del pianista sull’oceano che andrà in scena il 24 Marzo alle 20.30 allo Spazio OFF Artisti Fuori Posto in Via Chiara Lubich 32 a Cagliari.

Narra la strana vicenda di Danny Boodman T. D. Lemon Novecento, un uomo che ha vissuto tutta la sua vita nella pancia del Virginian, un gigantesco transatlantico, che faceva avanti e indietro dall’Europa alle Americhe all’inizio del secolo scorso. Novecento è il miglior pianista di tutti i tempi e ne darà prova.

È un uomo che vive attraverso i desideri e le passioni altrui, un uomo che si realizza e si annulla con la musica, che vive sospeso tra il suo pianoforte ed il mare, dal quale non troverà mai la forza di svezzarsi, non riuscirà mai a superare la paura di amare e di crearsi delle radici; perciò dedica la sua esistenza a suonare, al fine di sgravare i cuori dei passeggeri dalla paura dell’immensità dell’oceano.

La peculiarità della messa in scena studiata da Piero Murenu e Juri Orrù, è l’alternanza tra narratore e personaggio. Infatti, da monologo, si trasforma in un dialogo teatrale dando vita ai personaggi scritti nel testo.

Informazioni utili

Sede spettacolo: Spazio OFF Artisti Fuori Posto, Via Chiara Lubich 32 – Cagliari.

Giorno: 24 Marzo 2023 h 20.30

Ingresso: Intero 8,00 €

