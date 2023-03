Proseguono con il secondo convegno le Giornate di studio SIMFER Sardegna 2023

e questo è solo uno dei numerosi obbiettivi che il Gruppo SIMFER Sardegna persegue; così come rafforzare la coesione tra addetti alla riabilitazione ed elaborare strategie di lavoro utili; sia a migliorare l’assistenza, sia a rendere più snello un sistema burocratico.

Per gli operatori della riabilitazione residenti nell’isola le Giornate di Studio si possono definire “formazione a chilometro zero”:

per affrontare e dibattere sul tema “Fisiatria Interventistica E Riabilitazione Nella Patologia Muscoloscheletrica”.

Giunte quest’anno alla decima edizione, le Giornate di Studio SIMFER Sardegna 2023 , danno appuntamento a quanti operano nell’area della riabilitazione; dalle ore 9 di sabato 25 marzo 2023 nella sala convegni del Caesar’s Hotel in Via Darwin 2/4 a Cagliari:

<<Vogliamo sensibilizzare maggiormente gli amministratori pubblici –

sottolinea il Segretario SIMFER Mauro Piria –

che la nostra realtà non solo è solida ma è pronta affinché vangano attivati i “Dipartimenti di Riabilitazione”, essenziali per delineare i principi di governo clinico e per la realizzazione, a livello regionale, di un percorso riabilitativo unico che garantisca la continuità tra ospedale e territorio.

Inoltre è improcrastinabile la riapertura della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, Istituto che per varie vicissitudini è stato chiuso nel 2012, riaperto nel 2017 e chiuso di nuovo nel 2019 ma che solo la riattivazione in tempi rapidi potrà garantire ai cittadini con problemi di disabilità una adeguata assistenza e interventi idonei e appropriati.

Inoltre la riapertura può rappresentare un’epoca nuova per la Fisiatria in Sardegna, ricordo che il numero dei Fisiatri nell’isola è insufficiente a coprire le effettive necessità della popolazione>>.