Giornata della Donna: “Le vie dell’emancipazione femminile” – Convegno

L’incontro si terrà presso la sede londinese di UPF, giovedì 9 marzo 2023, alle 19:30 ora italiana, in persona e online.

Per celebrare la Giornata Internazionale della Donna (IWD) promossa dalle Nazioni Unite, la Universal Peace Federation (UPF-UK) organizza la tavola rotonda “Le diverse vie per l’emancipazione delle donne”.

L’obiettivo principale dell’incontro è, quindi, mettere in evidenza le diverse possibilità di emancipazione delle donne e delle ragazze.

Sarà illustrata, dunque, l’importanza dell’innovazione; della tecnologia; dell’intelligenza artificiale e dei percorsi digitali per promuovere più rapidamente la parità di genere.

Si parlerà d’empowerment e d’imprenditoria femminile, di donne d’affari e, infine, degli atteggiamenti maschili nei confronti della questione di genere.

Per Robin Marsh:

“le nostre azioni, conversazioni, comportamenti e mentalità individuali possono avere un impatto sulla società. Collettivamente ognuno di noi può, dunque, contribuire a creare un mondo più equo e rispettoso dei diritti.

Ora più che mai c’è un forte richiamo per pensare, agire ed essere inclusivi dal punto di vista del genere e per sfidare tutto ciò che è ingiusto per il raggiungimento di un’effettiva uguaglianza”.