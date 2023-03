Giancarlo Genise presenta “Hoop – The Music Circle”

qui la playlist: https://spoti.fi/35QSVxG

Giancarlo Genise, vocal coach di riferimento in Italia per molti artisti, vocal coach ufficiale per tutti gli Artisti partecipanti a Eurovision Song Contest 2022 a Torino, è l’amministratore delegato dell’etichetta indipendente Hoop Music, e qui presenta i nuovi ragazzi che appartengono ad un progetto di social network discografico iniziato da tre anni

“Sono molto felice che anche quest’anno, dopo la masterclass che si è tenuta ad Abano Terme presso l’Hotel Ritz – afferma Giancarlo Genise – alcuni ragazzi inizino il loro percorso nel mondo della musica digitale con delle cover, come è stato nel 2022 e che 4 ragazzi della scorsa masterclass (Alice Stocchino, Lechien, Carlo F. Vitrano, Monavrìl) quest’anno abbiano già pubblicato il loro secondo inedito e quindi ritengo doveroso ringraziare tutti coloro che, radio tv e stampa, stanno abbracciando il progetto Hoop Music diffondendo la musica frutto del loro sacrificio e determinazione. Infatti come spiego ai ragazzi, esistono mille possibilità ma non basta sempre il talento, ci vogliono anche tanta determinazione e avere voglia di fare, sempre. Si dice che è meglio vivere di rimorsi che di rimpianti e forse oggi tra questi ragazzi ci sarà qualcuno che domani potrà arrivare in alto ed è quel che gli auguro. ‘La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro: leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare [Schopenhauer]’. Io con tutta la mia squadra, il #teamhoop, stiamo cercando di trasferire questo. Auguro il meglio per loro qualsiasi obiettivo raggiungano nella vita e nella musica.”

Il Progetto Hoop Music, non una scuola di canto ma, un percorso mirato alla formazione diretta con tutte le figure collegate ad un’etichetta discografica che fornisce ai ragazzi, direttamente e da subito, un lavoro mirato sulla progettualità e la creazione dei propri inediti con la pubblicazione e promozione. Da qui la differenza. Hoop Music affianca ai ragazzi tutte le figure che servono per la crescita personale, un team a disposizione come lo ha un artista già affermato, che si basa sul lavoro e sacrificio immediato. Nello specifico i ragazzi si ritrovano catapultati nel mondo discografico avendo a disposizione, dal social media manager alla produzione con Hoop Produzioni, dalla comunicazione, grazie alla partnership con RECmedia comunicazione e promozione, senza dimenticare il supporto nella fase di produzione del Q–Recording Studio e l’aiuto di autori quali Gabriele Cannarozzo e per gli arrangiamenti del Maestro Michele Lombardi e Vanni Antonicelli. Non ultime tutte le figure che servono per la formazione vocale che vanno proprio da Genise a Franco Fussi (foniatra di riferimento Italiano), alla dottoressa Marina Tripodi (Logopedista), Marcello Moronesi (direttore di doppiaggio ed esperto di comunicazione) con l’aggiunta di counseling psicologico nell’aiuto e nella gestione emotiva del Centro di Psicologia Sole di Roma nella figura del Dott. Andrea Santarcangelo.

