Genoma Films è orgogliosa di celebrare Raffaele Pisu

Genoma Films è orgogliosa di celebrare Raffaele Pisu – scomparso nel 2019 a 94 anni – con la continuazione del progetto “Raffaele Pisu Mattatori Brava Gente”.

Un evento itinerante in diverse città italiane che vuole ripercorrere i 70 anni di attività del poliedrico artista.

Attraverso una mostra fotografica, una video installazione, la presentazione di un libro a lui dedicato, la proiezione del restaurato Italiani Brava Gente.

E anche l’esposizione dei suoi quadri: in pochi sanno sua passione per il disegno e per la pittura.

Dopo l’inaugurazione avvenuta a Pesaro il 25 novembre scorso allo Spazio Bianco/Fondazione Pescheria la tappa conclusiva dell’omaggio si svolgerà in Sardegna.

Da venerdì 17 a mercoledì 29 marzo a Quartu Sant’Elena all’Ex Convento Cappuccini.

Nel corso dell’inaugurazione del 17 marzo verrà anche presentato ufficialmente il volume Raffaele Pisu Mattatori Brava Gente di Andrea Maioli.

Presentazione alla quale farà seguito la proiezione della versione restaurata del film “Italiani brava gente”.

Presentata nel 2018 alla Festa del cinema di Roma grazie al finanziamento di Genoma Films e al restauro del Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale.

Raffaele Pisu è stato un prolifico showman, attore radiofonico, teatrale cinematografico e televisivo, comico, conduttore, un vero simbolo dell’Italia del dopoguerra.

Ha attraversato il periodo d’oro della radio, della televisione e del cinema italiano.

Grazie a questo evento celebrativo, viene ripercorsa la sua effervescente carriera con una mostra di fotografie tratte dall’archivio privato Pisu.

Inoltre, una sezione della mostra è dedicata alle sue molteplici interpretazioni cinematografiche.

E in particolare ad un celebre film in cui l’attore si distingue in un inedito e straordinario ruolo drammatico.

Italiani brava gente (1964) di Giuseppe De Santis.

Saranno esposte rare foto di back stage scattate durante le riprese.

Il progetto è di Genoma Films dei fratelli Paolo Rossi Pisu e Antonio Pisu e Marta Miniucchi, quest’ultima ne ha curato anche la direzione artistica.

L’evento è realizzato con il sostegno del MIC-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, dopo aver vinto il bando “Progetti speciali per il cinema e l’audiovisivo anno 2021”.

L’evento è realizzato in collaborazione con: Comune di Quartu Sant’Elena, Ex Convento Cappuccini, BCC Emilbanca, ect.

https://genomafilms.it/