GDF Cagliari: sequestrate 120 tonnellate di pellet. Denunciato un soggetto.

Le Fiamme Gialle ed i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno provveduto al sequestro. Hanno denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria di Cagliari il legale rappresentante della società importatrice. L’accusa è relativa all’introduzione nello Stato un prodotto industriale con segni mendaci. Il prodotto, inoltre, induce in inganno il compratore sulla qualità del combustibile.

L’attività di servizio rientra nell’ambito della costante azione di controllo assicurata dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’attività mira al contrasto dei traffici illeciti che, attraverso gli spazi doganali, interessano il territorio nazionale. L’operazione posta in essere è rivolta altresì alla tutela dei consumatori. Soprattutto nel settore dei prodotti energetici di uso domestico.

Si specifica infine che bisogna ritenere l’indagato innocente sino a condanna passata in giudicato. In applicazione del principio di non colpevolezza costituzionalizzato e in attuazione della recente normativa.

Per altre notizie di cronaca clicca qui.