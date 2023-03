Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia ETS al Teatro alla Scala per un concerto dedicato al Settecento Napoletano

Lunedì 15 maggio 2023 alle ore 20 il Teatro alla Scala di Milano ospiterà un concerto speciale di raccolta fondi a sostegno della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia ETS.

Sullo storico palcoscenico si esibiranno, dunque, i Cameristi della Scala con il Coro Ghislieri e Maria Grazia Schiavo (soprano) diretti dal Maestro Giulio Prandi.

In programma alcuni capolavori del periodo barocco napoletano, dal Magnificat in si bemolle maggiore per coro, soli, archi e continuo di Francesco Durante alla Messa in re maggiore per coro, soli e orchestra di Giovanni Battista Pergolesi, fino ad alcune composizioni di Leonardo Vinci: Sinfonia dall’oratorio Maria Dolorata per archi e continuo; Recitativo accompagnato e aria Signore, nel cui petto…non peccò quel caro figlio dall’oratorio Maria Dolorata per soprano, archi e continuo; Aria con coro Sì piangete al pianto mio, Recitativo Dell’ingiusto Pilato e coro finale Vivo l’uccidi dall’oratorio Maria Dolorata per soli, coro, archi e continuo.

La serata offrirà al pubblico l’opportunità di contribuire alle attività della Fondazione, che dal 1974 opera a livello internazionale per aiutare le famiglie a rimanere vicine al proprio bambino malato quando le cure sono lontane. I fondi raccolti saranno infatti destinati alla costruzione di una nuova Casa Ronald McDonald a Milano. La casa si aggiungerà alle altre quattro già presenti in Italia (Brescia, Firenze e due a Roma) costruite vicino ai più importanti ospedali del nostro Paese.

