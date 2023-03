Il nuovo singolo dell’artista milanese è disponibile dal 24 marzo su tutte le piattaforme digitali

Faser torna con il nuovo singolo “Fino a prova contraria” (ft. Incis Zone). A un anno di distanza dalla pubblicazione di “Arrogante”, l’artista milanese rinnova il sodalizio artistico con il producer Goss Vinyard e coinvolge nel nuovo progetto il rapper Incis Zone.

Il brano si configura come un vero e proprio flusso di coscienza focalizzato su tematiche esistenziali. I due artisti, grazie alla loro poetica diretta e al contempo ispirata, riescono a descrivere nitidamente la realtà che li circonda.

Fin dai primi versi, la traccia trasporta immediatamente l’ascoltatore all’interno di un racconto che descrive condizioni universali come la solitudine e le dipendenze e che esplora il concetto di libertà personale.

advertisement

Una narrazione che, accompagnata dall’atmosfera immersiva del brano, permette a Faser e Incis Zone di innescare negli ascoltatori degli importanti spunti di riflessione riguardo temi universali.

Le strofe degli artisti (intervallate da un inciso catchy e particolarmente indovinato) trovano la perfetta cornice nel sound cucito su misura per l’occasione dai due talentuosi producer.

“Fino a prova contraria” si rivela un’imperdibile occasione per scoprire le novità che Faser ha in serbo per i suoi ascoltatori in questo 2023. Un anno che, per il brillante artista milanese, si preannuncia ricco di sorprese.

Potrebbe interessarti anche: Sirgaus: online il video del brano “Indomita Arte”

Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale e nazionale e tanto altro ancora, clicca qui