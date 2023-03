Ferrero amplia la gamma dei gelati e sbarca nei chioschi e nei bar

ROMA (ITALPRESS) – I gelati in Italia rappresentano, per dimensione a valore, la terza categoria nel mercato del dolce

confezionato: nel solo canale della grande distribuzione valgono complessivamente 1,4 miliardi di euro e godono di una crescita continua. Si tratta di un mercato con un trend in forte crescita, considerando che nel 2019 valeva 1,1 miliardi di euro. L’ l’accelerazione più forte si è vista negli ultimi anni: la stagione 2022 è stata molto positiva (+16% a valore), complici anche l’innovazione e le alte temperature.

In vista della prossima estate Ferrero ha deciso di ampliare la gamma di stecchi con cinque novità: Ferrero Rocher White, Ferrero Rondnoir, Kinder Chocolate Ice Cream e le versioni Triple Experience di Ferrero Rocher e Raffaello, portando così a 13 le referenze della linea.

Tutte le novità (ad eccezione di Ferrero Rondnoir e Ferrero Rocher White presenti esclusivamente nella grande distribuzione), saranno disponibili a partire da quest’anno anche nei bar e nei chioschi delle spiagge insieme alle altre proposte che compongono la gamma di gelati Ferrero.

