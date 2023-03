FERPI: Serena Bianchini alla guida del nuovo Comitato regionale Lazio

L’ Assemblea dei soci Ferpi della Delegazione del Lazio ha eletto i cinque componenti del Comitato regionale Lazio.

Roma, 17 marzo 2023 – L’ Assemblea dei soci Ferpi della Delegazione del Lazio è stata ospitata il 14 marzo a Roma dalla sede di Eprcomunicazione. Qui ha eletto i cinque componenti del Comitato regionale Lazio. Sono stati eletti i soci Serena Bianchini, Vincenzo D’Anna, Anna C. Forciniti, Valentina Lombardo edElisabetta Marchesini.

I componenti del Comitato regionale

Serena Bianchini, ha competenze in Corporate Communication, Brand Reputation e Crisis management. Ha costruito una ventennale esperienza nei settori Innovazione, Formazione, Biomedicale, Design, Arte. Segue il Consorzio ELIS, Società di Formazione Professionale e Consulenza. Ma anche la Fondazione dell’Università Campus Bio-Medico di Roma per la strategia di Comunicazione e Fundraising in Italia e America. Vincenzo D’Anna, Ufficiale Superiore dell’Esercito Italiano. Specialista StratCom nel campo della difesa, della sicurezza e delle relazioni internazionali. Ha ricoperto incarichi di Public Information Officer e Media Analyst per Nazioni Unite ed Unione Europea. Anna C. Forciniti, laureata in Economia Aziendale. Ha un diploma europeo in sostenibilità CESGA. E’ anche Communication Manager per una multinazionale del settore Infrastrutture. Ha esperienza ventennale in comunicazione istituzionale e finanziaria. Valentina Lombardo, professoressa universitaria di Comunicazione Giuridica presso l’Università “Guglielmo Marconi”. E’ la founder di AvvCom. Elisabetta Marchesini, Product Manager & Communication Development Artègo. Si occupa di marketing strategico, sviluppo dei mercati, design e comunicazione di prodotto.

Al termine dello scrutinio, il Comitato regionale neoeletto si è riunito. Hanno indicato Serena Bianchini come propria Delegata regionale. La Bianchini avrà la responsabilità di rappresentare la Delegazione negli organi nazionali. Deve inoltre assicurare il buon esito delle iniziative sul territorio e il raggiungimento degli obiettivi che si individueranno. Dopo la ratifica da parte del prossimo Consiglio Direttivo Nazionale, guiderà la Delegazione per un triennio.

Le parole del Presidente della FERPI

Il Presidente della FERPI, Filippo Nani, ha sottolineato “il valore del lavoro sul campo delle singole Delegazioni della Federazione. Fondamentale il crescente senso di comunità e appartenenza che la partecipazione ampia. ”. Ha fatto gli auguri di buon lavoro ai neoeletti. Tuttavia, ha ricordato “la necessità di uno sforzo comune per affrontare le sfide della professione oggi. Per accogliere ed accompagnare i giovani che si stanno affacciando proprio ora, così numerosi, su questo mondo”.

La nomina di Serena Bianchini segue inoltre quelle di altri sette Delegati Regionali. La Delegazione Lazio è anche la più numerosa all’interno della Federazione. Il nuovo Comitato ha davanti a sé, pertanto, un impegno oneroso al servizio dei tanti soci.

