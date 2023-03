Fc Alghero a Cargeghe contro la Fulgor

La Fc Alghero sarà di scena fuori casa contro la Fulgor Sassari nella diciannovesima giornata del campionato di calcio di Terza Categoria girone F.

Si giocherà questo sabato 25 marzo, con inizio alle ore 15, nel campo sportivo “Binza ‘e Cheja” in via Vincenzo Bellini a Cargeghe.

Per i giallorossi l’imperativo è vincere per proseguire il cammino in vetta alla classifica e, soprattutto, tenere a debita distanza le dirette inseguitrici Centro Storico e Sporting Uri.

Tra le fila della Fc Alghero ancora assenti gli infortunati Christian Nemore e Alessandro Delias. Ritorna, invece, dopo aver scontato il turno di squalifica, il difensore centrale Michele Sanna. Per il resto rosa praticamente al completo con mister Pippo Zani che potrebbe presentare delle novità rispetto alla gara precedente. La Fulgor ha, al suo attivo, 13 punti in classifica, la maggior parte dei quali conquistati tra le mura amiche. La Fc Alghero è in testa alla classifica, da sola, con 49 punti e può contare sul miglior attacco del girone (67 gol realizzati) e sulla migliore difesa (8 i gol incassati).

“Come raccomando sempre ai ragazzi, massima concentrazione e rispetto per l’avversario – ha detto l’allenatore algherese, Pippo Zani -. Andremo in casa della Fulgor consapevoli che non sarà una semplice passeggiata. La squadra sassarese ha una intelaiatura con giocatori interessanti che non meritano l’attuale posizione in classifica. Per quanto ci riguarda, chiunque entrerà in campo darà il massimo come sempre”.