FAMILY WALK: PERCORSI DI TREKKING PER FAMIGLIE ACCOGLIENTI

Domenica 19 marzo 2023 a Cagliari, Amici dei Bambini propone una camminata al Forte di Sant’Ignazio dedicata alle famiglie adottive e affidatarie.

Il progetto Family Walk permette di sperimentare un momento di benessere in natura, percorrendo sentieri del territorio cittadino. Crea in questo modo occasioni di incontro e conoscenza con altre famiglie accoglienti.

Ai.Bi. promuove il benessere individuale e familiare. Lo fa attraverso interventi di supporto alle famiglie adottive ed affidatarie. Fornisce infatti occasioni per favorire la costruzione di reti di sostegno.

Un numero crescente di ricerche dimostra, infatti, l’associazione tra esperienze di connessione alla natura e miglioramenti in salute e benessere. I cosiddetti “ambienti verdi” apportano benefici che vanno oltre quelli dell’essere fisicamente attivi in ambienti “non naturali”. Offrono anche una valida alternativa più sostenibile. Soprattutto promuovono l’interazione sociale e la pratica dell’attività fisica. Favoriscono l’apprendimento, la cittadinanza attiva, la riduzione del comportamento antisociale. Migliorano inoltre il benessere emotivo.

Le tipologie di attività svolte in natura sono variegate. Possono essere svolte con finalità a carattere terapeutico, riabilitativo e/o socio-educativo, oltre che ludico e di svago.

Il progetto prevede 4 percorsi di trekking. Sono così aperti a genitori e figli appartenenti a famiglie affidatarie o adottive. Il primo sarà domenica 19 marzo 2023 dalle 9 alle 13, nei sentieri del Forte di Sant’Ignazio a Cagliari.

Accompagneranno il trekking: Andrea Caredda, Guida Ambientale Escursionista, Silvia Caredda e Ilaria Picci, psicologhe e collaboratrici dell’associazione Ai.Bi – Amici dei Bambini.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’associazione tramite WhatsApp al numero 347 7728 400.

I percorsi sono gratuiti prevedono un massimo di 20 partecipanti.

