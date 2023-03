FAMIGLIE A TEATRO “MIA LA GALLINELLA ROSSA” SOSTITUISCE “LA BELLA ADDORMENTATA”

L’appuntamento con l’associazione “la botte e il cilindro” nella XXXIII stagione del Cine Teatro Astra “Famiglie a teatro” – Sul palco “Mia la gallinella rossa”

Domenica 19 marzo alle 18 al Teatro Astra di Sassari, nella la stagione di teatro ragazzi “Famiglie a Teatro”, andrà in scena una produzione de La botte e il cilindro “Mia, la gallinella rossa”. Lo spettacolo sostituisce quello precedentemente programmato: “La bella addormentata” del Teatro Verde. Purtroppo, infatti, la compagnia del Teatro Verde di Roma non potrà esibirsi per motivi di salute.

Lo spettacolo de La botte e il cilindro è “Dedicato ad un target di giovanissimi spettatori dai 5 anni in su”. Lo spettacolo è scritto e diretto da Pier Paolo Conconi. Vede sul palco Luisella Conti, Bianca Maria Lay e Consuelo Pittalis, disegno luci Paolo Palitta, fonico Michele Grandi. In questa occasione il progetto stimola la curiosità dei bambini in età scolare e prescolare. La storia vuole infatti sottolineare il valore della buona volontà che si scontra con la pigrizia e l’indolenza. Si ispira alla fiaba inglese “Mia la gallinella rossa”, molto diffusa in tutta Europa.

Per prenotazioni e informazioni inviare una mail a bigliettibottecilindro@gmail.com. Il costo dei biglietti è di € 9,00 intero e € 6,00 ridotto.

