Estetica, abitudini di bellezza

Il 72% delle persone che frequentano un centro estetico considera fondamentale la capacità dell’estetista di spiegare e mettere a proprio agio la cliente. Il 69% frequenta un centro estetico per concedersi un piccolo lusso. Il 37% lo considera un momento di stacco dalla vita quotidiana. Si tratta soltanto di alcuni dei dati più significativi contenuti nel nuovo lavoro di Walter Pani “In Estetica le mani non bastano più”. Secondo l’esperto di marketing, specialmente dopo la pandemia, le persone hanno bisogno di sentirsi coccolate e non è più soltanto il reddito a influenzare le scelte dei consumatori.

Siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione, una nuova stagione che l’autore non interpreta solo a

partire dai freddi numeri di chi si occupa di business, ma a partire dallo stato emotivo in cui tutti ci troviamo

coinvolti in questa nuova era.

Il campo dell’estetica, quindi, diventa per Walter Pani, sempre più accreditato nel sistema consulenziale

sardo e italiano, un campo di analisi sociale per studiare non solo le esigenze commerciali dei clienti, ma i

bisogni più profondi della persona. Per cui emerge che sempre più nei centri estetici, almeno in quelli

meglio attrezzati, le donne, ma anche gli uomini, cercano un rifugio. Un momento di benessere per staccare

dallo stress della vita quotidiana.

Questo peraltro crea un piccolo corto circuito che apre gli operatori del settore bellezza e benessere a una

sfida inedita. In questo nuovo scenario infatti appare sempre meno opportuno un approccio di vendita

aggressivo ed eccessivamente diretto che poco si sposa con la ricerca del relax e dello stacco dalla frenesia

quotidiana.

Tuttavia, le imprese del settore continuano ad avere l’esigenza di incassi adeguati e costanti, in questo

periodo di aumenti dei costi fissi quali utenze ed energia in particolar modo. Per cui si rendono necessari

nuovi approcci alla vendita e di comunicazione con la clientela.

Walter Pani con il suo contributo prova a dare una risposta alle nuove esigenze dei consumatori, offrendo

uno spaccato sociologico di questo segmento di mercato sempre più importante nell’economia della

Sardegna. Non è più apparire quello che conta, ma godersi un momento per riscoprire sé stessi e caso mai

farsi belli dentro.

La Vendita Consulenziale è la risposta alle nuove esigenze dei clienti dei centri estetici, che cercano

un’esperienza di relax, fiducia e rigenerazione. I cambiamenti sociali devono essere accompagnati da un

cambiamento nella professione dell’estetista, che passa da una dimensione prettamente artigianale ad una

dimensione consulenziale. Questo nuovo approccio consente alle estetiste di ispirare i clienti, per

migliorare la loro vita. Non c’è più “l’uomo (o la donna) che non deve chiedere mai” come recitava una nota

pubblicità degli anni 80/90, ma una nuova figura di consumatore molto più fragile, sempre più attento a

sentirsi bene con sé stesso e non a piacere agli altri.

“In Estetica le mani non bastano più” è una guida alle estetiste verso un approccio alla vendita discreto e

rispettoso, orientato al benessere ed elegante, ma anche un menù per i consumatori più attenti perché chi

va dall’estetista non sempre ha grandi disponibilità economiche. L’approccio divulgato attraverso il libro si

rivolge a quelle estetiste che scelgono la “missione” di migliorare la vita delle persone attraverso i

trattamenti estetici. Con grande rispetto, etica e responsabilità. Infatti quello che emerge dalle indagini di

mercato è che le persone che si recano in un centro estetico cercano un piccolo lusso che scelgono di

potersi permettere, per soddisfare non più soltanto un fabbisogno estetico, ma anche e soprattutto un

bisogno interiore. Le sarde e i sardi di oggi (non c’è differenza di sesso) sono alla costante ricerca di

attenzioni e di persone qualificate che si prendano cura di loro.

“In Estetica le mani non bastano più” è già disponibile su Amazon in formato cartaceo.

