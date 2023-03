Esenzioni ticket: potenziata l’attivita’ allo sportello negli uffici di via Tempio a Sassari

Lo sportello al pubblico di via Tempio a Sassari raddoppia l’attività per le pratiche di esenzione per reddito, età, disoccupazione e infine per infortunio.

La Direzione del Distretto socio sanitario di Sassari, di concerto con la Direzione Aziendale della Asl, nell’intento di venire incontro alle esigenze della popolazione, ha rimodulato l’attività degli uffici amministrativi di via Tempio n.5, a Sassari, stabilendo (a far data dal 30 marzo) di aprire lo sportello per le esenzioni per reddito, età, disoccupazione nonchè infortunio anche nelle giornate del giovedì, dalle ore 14.30 alle 16.30.

Inoltrer, per far fronte alle diverse pratiche che gli uffici amministrativi di via Tempio gestiscono, l’apertura degli sportelli viene programmata su un calendario settimanale differenziato al fine di ottimizzare la gestione delle pratiche, consentendo di espletare un maggior numero di domande.

LUNEDI’ E MERCOLEDI’ – Ore 8.30 – 12.30

– SCELTA E REVOCA MEDICO MEDICINA GENERALE/PEDIATRA

– CODICE STP – ENI Cittadini stranieri extracomunitari e non

– ISCRIZIONE AL SSN Stranieri comunitari ed extracomunitari

– TESSERA SANITARIA- Emissione/Duplicato

– ATTIVAZIONE CNS, FIRMA DIGITALE, PIN

– ESENZIONI INFORTUNIO

MARTEDI’ – Ore 8.30 – 12.30 | 14.30 – 16.30

– AUTORIZZAZIONI ASSISTENZA INTEGRATIVA E AUSILI (Stomie e incontinenza)

– ESENZIONI INFORTUNIO

GIOVEDI’

– Ore 8.30 – 12.30

– ESENZIONI PER PATOLOGIA, INVALIDITA’, INFORTUNIO

– 14.30 – 16.30 (dal 30.03.2023)

– ESENZIONI PER REDDITO, ETA’, DISOCCUPAZIONE, INFORTUNIO

Infine, VENERDI’ – Ore 8.30 – 12.30

– ESENZIONI PER REDDITO, ETA’, DISOCCUPAZIONE, INFORTUNIO

-VERIFICA AVVISI RECUPERO TICKET AGENZIA ENTRATE

Rilascio numeri tagliacoda:

Dal Lunedì al Venerdì: ore 07.30 (inoltre, il numero delle pratiche giornaliere e’ stabilito sulla base del personale in servizio e non e’ mai inferiore alle 90 pratiche)

Martedì e giovedi’: ore 14.00

Info telefoniche:

Dal Lunedì al Venerdì – dalle ore 12:30 alle ore 13:30

Chiamare al Tel. 079.2062469

Infine, per evitare lunghe attese si sconsiglia di presentarsi negli uffici con molto anticipo rispetto all’orario di apertura. Inoltre, si ricorda che le pratiche possono essere evase solo se in possesso di documento di identità e tessera sanitaria.

