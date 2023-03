Esce nei cinema Amate Sponde, film girato in Sardegna

Arriva oggi nei cinema Amate Sponde, viaggio tra isola e penisola con la Sardegna Film Commission

Il 14 marzo uscirà nei cinema Amate sponde:

film di Egidio Eronico che attraversa l’isola e la penisola per raccontare la straordinaria bellezza e unicità del paesaggio nostrano; ma anche le gravi criticità che lo stanno mettendo a rischio.

Il film, prodotto da EiE Film, Schicchera Production, Sky in coproduzione con Luce Cinecittà, è stato realizzato anche grazie ai fondi messi a disposizione della Regione Sardegna e dalla Film Commission Sarda, con l’individuazione di numerose location che hanno contribuito in modo significativo alla riuscita dell’opera:

La Regione sostiene con convinzione l’investimento nel comparto audiovisivo, sempre più essenziale per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale; per la capacità di creare opportunità di lavoro e alta specializzazione dei professionisti, dei produttori, degli autori e delle istituzioni coinvolte».

Sono molto orgoglioso dei risultati raggiunti dalla Film Commission in questi dieci anni, che sono stati celebrati nell’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, di Roma e di Torino dove i film sardi, in numero crescente, si sono anno dopo anno fatti riconoscere per forza espressiva, originalità creando un proprio spazio nel cuore del pubblico –

Dalle Alpi alla Sicilia, “Amate sponde” mostra un’Italia dal paesaggio unico e spesso incompreso, con lo sguardo rivolto all’ambiente urbano ed extraurbano, al mondo del lavoro, ai nuovi luoghi di aggregazione e ai vecchi e nuovi riti collettivi.

Nessun commento verbale, un puro tessuto di visioni ed emozioni, con immagini ad altissima definizione firmate da Sara Purgatorio e una colonna sonora avvolgente, onirica e potente, composta da Vittorio Cosma, in quella che in sintesi è possibile definire come una landscape-suite in 4k.

«Come in una suite di J. S. Bach, con i suoi tempi o movimenti e fornita di un preludio. Questa la forma che caratterizza Amate Sponde – dichiara il regista –

il racconto possibile di un Paese – l’Italia – nel suo contraddittorio eppure vitalistico presente, in un film dove l’interazione fra immagine e suono mediata dal montaggio si fa racconto fisico ed emotivo.

E che sulle tracce di S. Ejzenstejn vuole spingere lo spettatore a vedere la musica e ascoltare le immagini, perché l’importante non è tanto il cercare di capire, quanto il provare a sentire ciò che siamo, dove ci troviamo e quel che non vogliamo perdere».

Soffermandosi sulle nozioni di sviluppo e progresso, Amate Sponde interroga sullo stato dei rapporti tra gli italiani e il loro ambiente

Le cifre più aggiornate dicono che, con una media di 19 ettari al giorno – il valore più alto negli ultimi dieci anni e una velocità di oltre 2 metri quadrati al secondo – il consumo di suolo in Italia nel 2021 sfiora i 70 km quadrati di nuove coperture, per cui il cemento ricopre ormai 21.500 km quadrati di suolo nazionale.

Con conseguenze che le cronache ci trasmettono con periodica drammaticità: di un territorio più fragile, pericoloso, desertificato.

A rischio, dunque, non è solo la proverbiale bellezza del nostro paesaggio, ma l’identità stessa di noi italiani che di questo paesaggio siamo storicamente espressione.