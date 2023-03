Ersu Sassari: studenti a lezione contro le trappole in rete e sui social

Studenti e studentesse a “lezione” per imparare a riconoscere e difendersi dalle trappole in rete e sui social

Tantissimi gli universitari richiamati dall’iniziativa organizzata da Ersu Sassari; in collaborazione con la RAS e il Dipartimento di Giurisprudenza Uniss, con il patrocinio del Garante della Privacy.

Pubblico nutrito di studenti e studentesse provenienti da percorsi di laurea differenti per conoscere le insidie che si nascondono sul web e social e come potersi proteggere o, alla peggio, difendere. La sala conferenze di Ersu Sassari ha ospitato ieri l’evento informativo e formativo dal titolo “Utilizzo del web e protezione dei dati personali, un binomio possibile?”, organizzato dall’Ente, col patrocinio del Garante per la protezione dei dati personali, con la collaborazione del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari e dell’Unità di Progetto – Responsabile della Protezione dei Dati per il Sistema Regione della RAS.

Una giornata intera di informazione e confronto – realizzata sulla spinta dell’esortazione da parte del Garante della Privacy di realizzare attività per sensibilizzare i più giovani ad un utilizzo più consapevole di web e social network, al fine di proteggere la propria vita privata, i propri gusti e abitudini per scongiurare, tra le altre cose, che questi vengano profilati a fini commerciali e non solo.

Gli ospiti

Hanno condotto i lavori, aperti dal Commissario Straordinario di Ersu Sassari Rosanna Ruiu, il Prof. Raimondo Motroni, Professore associato del Dipartimento di Giurisprudenza (UNISS), il dott. Alessandro Inghilleri, coordinatore dell’unità di progetto – responsabile della protezione dati per il Sistema Regione, responsabile della protezione dei dati della RAS e per ERSU Sassari e l’Ing. Fabrizio Gianneschi, funzionario della RAS presso l’unità di progetto – responsabile della protezione dei dati per il Sistema Regione, alla presenza del Direttore di Ersu Sassari Libero Meloni.

L’obiettivo della giornata di formazione è stato quindi quello di fornire agli studenti un approfondimento sui principi generali presenti nel cosiddetto GDPR (Regolamento 2016/679); ovvero la principale normativa europea in materia di protezione dei dati personali; ma anche renderli consapevoli dei rischi del trattamento dei dati nell’utilizzo della rete e dei social.

Tra i temi trattati si è parlato di profilazione online; come avviene e chi ci guadagna, le conseguenze e tecniche di antitracciamento e di anonimizzazione come strumenti utili di difesa; le tutele preventive che il web mette a disposizione, ovvero il diritto alla trasparenza e il consenso informato; il diritto di accesso e di cancellazione come strumenti di tutela sostanziale. Anche le parti prettamente giuridiche, sono state illustrate dai relatori avvalendosi di schede e presentazioni con un linguaggio facilmente fruibile; tali sono state utili a rendere comprensibili i contenuti a tutti gli studenti di tutti i dipartimenti dell’Ateneo. Al termine del seminario i partecipanti hanno risposto ad un questionario finale di valutazione; ciò che permetterà loro di conseguire un credito formativo per il proprio percorso di studi.

