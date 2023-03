EP Live per la rock band Woda Woda

Nella primavera del 2015 nascono gli Woda Woda grazie a un’idea del cantante Max (Massimo Montecucco). Lui voleva concretizzare il suo sogno formando una Rock Band. Inizialmente si trattava di una band Tributo ai Litfiba. Ma nel 2018 hanno deciso di aprire la mente a nuove frontiere. Come per magia da un cassetto iniziano a prendere vita una serie di testi scritto da Max.

Nello stesso anno infatti viene pubblicato il brano DIPENDENZA. Che prevede la collaborazione dell’edito dall’l’etichetta inglese TILT Music Production.

Nel 2020, sempre edito dalla TILT Music Production, esce il brano MEDUSA. Una canzone ricca di tante sfumature che preannunciano una trasformazione con un nuovo tipo di sound.

advertisement

Questa nuova linea musicale nasce grazie all’arrivo nella Band di nuovi elementi che arricchiscono il gruppo: alla chitarra Alex (Alessio Lanza) ex Crimen, Acid/c, Pakura Klimt, ed alla batteria e produzione Andy (Andrea Mazza) ex Triora, LorWeaver, Scarlett D.Gray,The Redwood Treese, il basso di Ansel (Alessandro D’Angelo) e da Enry (Enrico Masini) alla chitarra solista. La band sta lavorando alla stesura dell’Album con nuove produzioni ed un Concept EP pronto al lancio insieme ad un fumetto, progetti audio/visivi, sempre in collaborazione con la TILT Music Production.

Ep live in sala prove presso la sede della R3born Digital. Registrazione con tutti i rientri di

ogni strumento. Senza edit e correzioni.

“Abbiamo voluto lasciare ogni inesattezza ed ogni errore per portarvi all’interno del nostro

mondo e della nostra sala prove.”

Ascolta qui l’intero EP:

https://open.spotify.com/album/6HOf4WtjiDgJDKrU0xHlEz

SINGOLO:

Canti Dispersi Official VEVO Video:

https://www.youtube.com/watch?v=meZMlqSzs9c

Per altri articoli clicca qui.