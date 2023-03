Enel X e Gruppo Cellino insieme per la transizione energetica e la sostenibilità

Firmato un accordo per l’elettrificazione della generazione di calore e l’efficientamento della produzione di energia frigorifera a Santa Giusta per Fette di Sole

Complessivamente quattro progetti con risparmio di oltre 3.100 tonnellate di CO2 annua

Oristano, 21 marzo 2023 – Enel X, la business line globale del Gruppo Enel che opera nell’ambito della fornitura e dell’efficientamento energetico, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni innovative a supporto della transizione energetica, e il Gruppo Cellino, l’importante gruppo industriale sardo nel campo alimentare, hanno firmato un accordo che prevede l’efficientamento energetico ed il risparmio di oltre 3.100 tonnellate annue di CO2 immessa in atmosfera, di fatto un progetto assolutamente innovativo nell’elettrificazione dei processi industriali.

L’accordo con Enel X permette consistenti risparmi economici per il Gruppo Cellino. Questo grazie all’abbattimento dell’energia consumata per la produzione nei siti di Fette di Sole, Simec, e Pastificio F.lli Cellino tra Santa Giusta e porto industriale di Oristano.

La partnership

La partnership si inquadra nel percorso avviato con il Gruppo Cellino a maggio 2022. Partnership che, ad oggi, vede la sottoscrizione di ben quattro progetti di efficientamento energetico. Per Fette di Sole Enel X installerà un impianto fotovoltaico di potenza pari a 400 kWp con produzione annuale di circa 536.000 kWh (con 227 tonnellate annue di CO2 risparmiata), una pompa di calore da 316 kW termici, un chiller da 381 kW frigoriferi. Nonchè un generatore di vapore elettrico di 135 kW termici che permetteranno di risparmiare ulteriori 1.350 tonnellate annue di CO2 grazie alla sostituzione del consumo di combustibile fossile con energia elettrica autoprodotta da fonte rinnovabile.

Gli altri due progetti riguardano il totale rifacimento degli impianti fotovoltaici esistenti e, grazie agli spazi risparmiati, l’installazione di ulteriori due nuove sezioni di FTV sia sullo stabilimento della SIMEC (con 1527 kWp e 961 Ton/anno di CO2 risparmiata per una produzione annuale di oltre 2 milioni di kWh) che sullo stabilimento del PASTIFICIO F.LLI CELLINO (903 kWp, produzione annuale di circa 1,25 milioni di kWh, 568 TON/anno di CO2 risparmiata).

All’interno della partnership sono previsti inoltre altri progetti da sviluppare, come l’attivazione di comunità energetiche e l’implementazione del bilancio di sostenibilità.

Augusto Raggi, Responsabile Enel X Italia, afferma:

“Siamo molto soddisfatti di questo accordo con il Gruppo Cellino. E allo stesso tempo orgogliosi di poter mettere le nostre competenze e i nostri servizi a disposizione delle imprese sarde per accelerare la transizione energetica grazie all’ elettrificazione dei consumi sostituendo le tecnologie che utilizzano combustibili fossili con tecnologie alternative che utilizzano l’elettricità, grazie alle nuove soluzioni per efficientare i processi produttivi delle aziende. La sfida di Enel X è questa: rendere l’elettrificazione dei consumi economicamente vantaggiosa per le aziende favorendo la sostenibilità ambientale e rendendole sempre più competitive.

Matteo Alberto Cellino, terza generazione del Gruppo Cellino:

“Fin dalle sue origini, il nostro gruppo ha sempre avuto a cuore tematiche riguardanti la sostenibilità ambientale e la salvaguardia del pianeta. In particolare della nostra amata terra sarda che ci ospita. Ed è proprio per tener fede al nostro credo che, grazie al grandissimo supporto e sostegno di Enel X, stiamo portando avanti numerosi progetti e investimenti attinenti l’efficientamento energetico e il massimo utilizzo delle energie derivanti da fonti rinnovabili.

Questo ci permetterà, all’interno di tutte le aziende industriali facenti parte del gruppo, di ridurre drasticamente l’utilizzo di energia proveniente da combustibili fossili. Ma anche di migliorare le performance aziendali in termini economici. Il nostro obiettivo principale nel breve e lungo periodo è quello di diventare un modello di business industriale sempre più vicino alle tematiche ambientali e all’evoluzione tecnologica nel campo delle rinnovabili.”

Enel X Global Retail

Si tratta dellla business line globale del Gruppo Enel per i servizi energetici avanzati. Si tratta di una leader mondiale nello sviluppo di soluzioni innovative a supporto della transizione energetica. Enel X Global Retail si rivolge a consumatori, imprese e municipalità. Ha un’offerta modulare e integrata costruita attorno alle esigenze dei clienti. Infatti, promuove l’elettrificazione degli usi e la digitalizzazione come driver per la creazione di nuovo valore.

Enel X Global Retail gestisce servizi di demand response, con 8,2 GW di capacità totale, ha installato 65 MW di storage behind-the-meter e oltre 2,8 milioni di punti luce in tutto il mondo. Inoltre, offre quotidianamente servizi energetici a circa 64 milioni di clienti. L’ecosistema di soluzioni di Enel X Global Retail comprende asset per l’ottimizzazione e l’autoproduzione di energia. Nonchè soluzioni premium di efficienza energetica ed offerte competitive e flessibili di energia. L’obiettivo è di aiutare il cliente a tracciare la propria roadmap energetica.

Gruppo Cellino

ll Gruppo Cellino sorge negli anni ’60 in Sardegna ed è guidato dalla famiglia Cellino da tre generazioni. Nato nel settore molitorio con la Simec spa, il gruppo ha oggi il pieno controllo della filiera produttiva. Il mangimificio Stipar, il Pastificio F.lli Cellino, il biscottificio Fette di sole e la catena distributiva Supermercati di Sardegna, attualmente sotto insegna Coop, permettono di curare e controllare i prodotti dal seme alla tavola.

Nel corso degli anni il Gruppo ha diversificato la propria attività entrando anche nel settore logistico, immobiliare e turistico.

