Endometriosi: una panchina gialla a Rizzeddu per accendere i riflettori sulla patologia

Sassari, 28 marzo 2023 – La Asl di Sassari dice no all’Endometriosi; e in occasione del 28 marzo posiziona una panchina gialla nel parco del Complesso sanitario di Rizzeddu, in prossimità del Consultorio Familiare; dove le donne bisognose di cure si possono rivolgere per accedere all’ambulatorio dedicato all’Endometriosi.

Una panchina gialla, posizionata in uno spazio pubblico, che vuole anche ispirare un momento di riflessione; per non dimenticare quante donne, ogni giorno, soffrono di un male a volte inspiegabile.

“Segnali come questo possono esser d’aiuto proprio per avviare un percorso di diagnosi precoce; riducendo quel ritardo diagnostico, spesso causa di complicazioni gravi e di sofferenza”,

ha detto Roberto Pietri, responsabile dei consultori familiari della Asl di Sassari.

La panchina, inaugurata stamane, e’ stata installata davanti alla Palazzina C del complesso di Rizzeddu, sede dei Consultori Familiari della Asl di Sassari; e punta, con il suo colore giallo vivace, ad attirare l’attenzione e focalizzarla sulla patologia.