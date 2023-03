“Siamo in una fase di formazione, che vede la collaborazione con l’Hub di II livello dell’Ospedale Businco di Cagliari, che ci sta consentendo di formare una equipe multidisciplinare in grado di gestire la partoanalgesia nel nostro ospedale e, in seguito, ampliare l’offerta estendendola al controllo del dolore post operatorio, anche il controllo del dolore in tutte le sue manifestazioni in quanto inutile, come il dolore osteoarticolare sino al controllo del dolore del paziente fragile oncologico”, spiega Salvatore Pala, direttore della Struttura di Anestesia e terapia intensiva dell’ospedale Civile di Alghero.

“La nascita di una vita e’ sempre qualcosa di meraviglioso, a noi il compito di agevolare questo percorso “senza dolore” e all’Azienda il dovere di contribuire per poter mantenere risultati sempre maggiori”, conclude Pala.