Eminem, il bestseller “Whatever you say i am” di Anthony Bozza torna in libreria 

Pubblicato in Italia per la prima volta nel 2003, “Whatever you say i am” di AnthonyBozza è la biografiadefinitiva su Marshall Bruce Mathers III, in arte Eminem.

Se da un lato lo ha consacrato come nuovo fenomeno del rap al pubblico italiano, dall’altro ne ha benedetto le gesta ai fan della prima ora nell’era pre social.

Il volume, ormai introvabile, torna ora nelle librerie e nei digital store da mercoledì 8 marzo pubblicato da Il Castello marchio Chinaski.