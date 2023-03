Emigrazione, Consulta esprime parere favorevole al Programma annuale 2023

L’Assessore Lai: “Sardegna al primo posto tra le regioni italiane per il sostegno alle comunità di emigrati”

La Consulta, composta dai Consultori rappresentanti delle comunità in Svizzera, Italia, Argentina, Danimarca, Brasile, Olanda, Germania, Spagna, Canada, Australia, Belgio, Gran Bretagna, Francia, USA, dagli esponenti delle Associazioni di Tutela e dei Sindacati e da tre esperti nominati dal Consiglio Regionale, ha espresso compiacimento per il coinvolgimento e per le proposte formulate dall’Assessore Lai, orientate ad una valorizzazione delle comunità degli emigrati in Italia e nel mondo.