Ellipsis i concerti di primavera nuovo appuntamento in sala Sassu per la più longeva rassega cameristica cittadina. Carlos Casanova – Quartetto d’archi Ellipsis “Una sera all’opera” concerto 20 Marzo ore 20,30 Sala Sassu.

Anche in questa edizione ottimo riscontro di pubblico per “I concerti di primavera” che proseguono il 20 marzo alle 20,30 in Sala Sassu con un nuovo concerto dal titolo “Una sera all’opera”. La più longeva rassegna cameristica cittadina è organizzata dall’Associazione Ellipsis. In collaborazione col Conservatorio Canepa e col patrocinio e il sostegno del Ministero, della Regione, del Comune di Sassari e della la Fondazione di Sardegna. Di sicuro interesse il progetto “una sera all’Opera” è inserito nella sezione della rassegna dedicata ai concerti a tema. Sul palco il clarinettista spagnolo Carlos Casanova e il Quartetto d’archi Ellipsis presentano rifacimenti delle più belle arie di: Verdi, Puccini, Mozart, Rossini e Mascagni. Tra le arie In programma: “Una voce poco fa” dall’ opera “Il Barbiere di Siviglia”, “Casta diva” da “Norma“, “Là ci darem la mano” dall’opera “Don Giovanni”, Intermezzo dall’opera “Cavalleria Rusticana”, Fantasia dall’opera “La Traviata”.

Abbonamenti per 10 concerti a prezzi agevolati (€ 25,00), in particolare per gli studenti del Conservatorio, del Liceo Azuni e UNISS.

Per info e prenotazioni ellipsis.prenotazioni@yahoo.com, www.ellipsismusica.it, 079298371.

