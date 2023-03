Ellen River: del 10 marzo fuori il nuovo singolo “Life”

Il brano ‘Life‘ titletrack di questo “ambizioso” progetto è rappresentativo a livello narrativo per quanto concerne l’approccio alla vita attraverso l’ironia dissacrante. Nonchè la volontà di guardare gli aspetti meno piacevoli da un punto di vista emozionale, sempre con uno spiraglio di luce che tiene acceso il sorriso e la speranza. In ‘Life’ convivono sonorità scanzonate e liriche ficcanti, emerge l’ambivalenza tra luce e ombre che caratterizza lo stile artistico di Ellen River, di quell’America polverosa dei songwriter più rurali e schietti dove il racconto e le storie di vita sono al centro della canzone. advertisement Nel brano a supporto di Ellen troviamo le chitarre di Boris Casadei, la sezione ritmica batteria e percussioni di Diego Sapignoli e il basso di Rodolfo Valdifiori. Un anticipazione dell’album L’album ‘Life’ è un messaggio di una donna alle donne. Ma anche un invito a chi vuole resistere, perché lo si può e si deve fare. Il brano omonimo narra dell’ambivalenza della vita. Tematica affrontata con lo stile del cantautorato statunitense, nel quale Ellen River canta con ironia le difficoltà che a volte la vita ci presenta. Una vita che può essere condizionata da atteggiamenti assunti involontariamente che portano a complicarla ulteriormente, dove il continuo barcamenarsi per rimanere a galla e, allo stesso tempo, la sua capacità di stupirti piacevolmente conducono ad inaspettate sorprese. Il tutto sapientemente curato da Gianluca Morelli dello Studio DeckLab di Rimini, anche nella veste di co-produttore. La veste grafica e le foto dell’album, invece, sono a cura di Antonio Boschi, di A-Z Blues. Chi è Ellen River “Singer-songwriter emiliana con l’America nel cuore”, peculiarità che emerge nello stile artistico di Ellen River. Stile fortemente influenzato dai vari generi musicali giunti da oltre Oceano che si amalgamano alla perfezione nello stile narrativo della cantautrice. Da Lucinda Williams a Tori Amos, da Etta James a Sheryl Crow e, poi, Solomon Burke, Dolly Parton, Black Crowes, Joan Osborne, Otis Redding, Robert Plant, Billie Holiday, Rolling Stones fino ad arrivare al compianto John Prine, una schiera di artisti che sono nel cuore di Ellen, e che hanno fortemente influenzato testi e musiche del precedente album ‘Lost Souls’, prima opera a nome Ellen River uscito nel 2018. Con ‘Life’ si arriva alla definitiva maturazione artistica. Infatti, il suono è maggiormente rappresentativo, le liriche veicolano messaggi diretti e viscerali. Infatti, nei 27 brani, tutti di sua composizione, country music, folk, blues e rock rivivono di luce propria, come nella migliore tradizione del cantautorato americano. Per restare sempre aggiornato su ciò che accade intorno a te clicca qui