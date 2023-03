«El archivo de mi “historia”» – «Il tempo sospeso», 27 marzo 2023, ore 17:00

Lunedì 27 marzo 2023, dalle ore 17:00, si terrà il seminario intitolato «Il tempo sospeso. Uno scavo tra fonti e memorie dell’Archivio Diocesano di Brescia per uno studio sulle epidemie (sec. XVII-XX)». E’ promosso dalla Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma – CSIC (EEHAR-CSIC). Il tutto, nell’ambito del ciclo di incontri «El archivo de mi “historia”», dall’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISEM-CNR), nell’ambito del ciclo d’incontri «ISEMinari», e dal Ciclo di studi in Scienze della Pace della Pontificia Università Lateranense.

Ogni epidemia del passato ha generato malattie, dolore, morte, fermando il tempo e sospendendo la vita quotidiana; allora come oggi ogni epidemia ha anche costretto l’umanità e le istituzioni a pensare come arginare il male; non solo: come sanare, come riannodare i fili dell’esistenza. La recente pandemia di Covid 19 ha innescato il bisogno di capire come fossero state affrontate in passato. Sì, in un contesto spaziale e in un arco di tempo circoscritti, alcune delle epidemie più difficili: vaiolo, colera e influenza spagnola.

Nella sinergia tra la storica Cinzia Cremonini, ordinario dell’Università Cattolica di Milano, e l’archivista Lucia Signori dell’Archivio Storico Diocesano di Brescia ha così potuto emergere un tesoro di fonti. Queste, presenti in un archivio che non conserva soltanto carte concernenti temi religiosi o istituzionali legati alla Chiesa, ma anche quelle che offrono, come in questo caso, spaccati di vita della società tra XVII e XX secolo.

L’evento si terrà in presenza presso la sede della Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma – CSIC (via di S. Eufemia, 13) e verrà trasmesso on-line attraverso il canale YouTube della Escuela: https://www.youtube.com/channel/UCarvbpbaE0J93Km3AvvNh8Q

